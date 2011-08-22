Українці вважають, що набільшою проблемою в державі є корупція

За результатами дослідження Центру Разумкова більше 70 % українців вважають, що ситуація з корупцією в Україні за часів незалежності погіршилася.

Відповідаючи на запитання, як змінилася ситуація в Україні у різних сферах суспільного життя порівняно з 1991 роком, найчастіше опитані відзначають погіршення ситуації у сфері боротьби з корупцією – 70,1%. Тоді як у серпні минулого року таку відповідь давали 61,4%.

Погіршення ситуації з соціальною захищеністю громадян відзначили 65,2% (51,4% у серпні минулого року).

Погіршення рівня життя населення відзначили 63,7% (49,1% в серпні минулого року).

Погіршення економічної ситуації — 63,1% (47,8%).

Підвищення рівня злочинності — 63,1% (53,0%).

Найрідше вказують на погіршення ситуації стосовно рівня демократії – 35,6%, однак, на покращення ситуації в цій сфері вказують ще менше респондентів (28,4%). У серпні минулого року ці показники становили відповідно 28,5% і 32,6%.

61,7% опитаних вважають, що порівняно з 1991 роком ситуація в країні в цілому погіршилися.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 10 по 17 серпня 2011 року. Було опитано 2007 респондентів віком від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим.

«Дзеркало тижня. Україна»

