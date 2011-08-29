На Львівщині викрили ОЗГ в Інспекції з контролю лікарських засобів

Київ. 29 серпня. УНІАН. У Львові під час проведення спеціальної операції працівники обласного Управління боротьби з організованою злочинністю затримали під час одержання хабара начальника Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів у Львівській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗу, чиновниця інспекції підозрюється у вимаганні 4 тис. грн. хабара від місцевого підприємця за погодження паспорту аптечного закладу.

Прокуратурою Львівської області відносно фігурантки порушено кримінальну справу за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

При цьому в ГУБОЗі підкреслили, що ця спецоперація стала фіналом у припиненні діяльності організованої злочинної групи службовців згаданого контролюючого органу. За інформацією оперативників, її учасники за погодження дозвільних документів систематично вимагали гроші з власників аптек. Лише під час проведення оперативно-розшукових заходів УБОЗівцями задокументовано понад 40 фактів вимагання та одержання хабарів на загальну суму більше 80 тис. грн.

На даний час розслідування триває, проводяться заходи з метою встановлення усіх злочинів, скоєних ОЗГ.