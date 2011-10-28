На Дніпропетровщині упіймали лжедаішників

Дніпропетровськ. 28 жовтня. УНІАН. Працівники сектору карного розшуку Новомосковського міськвідділу міліції під час проведення оперативно-розшукових заходів затримали двох місцевих мешканців, які видавали себе за співробітників ДАІ.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

На автошляху Харків-Сімферополь, біля міста Перещепино Новомосковського району, оперативники побачили легковий автомобіль, біля якого перебували двоє чоловіків, одягнених в формений одяг схожий на одяг працівників міліції. В цей час вказані чоловіки зупинили автомобіль з державними номерами Чешської республіки й вимагали у водія грошові кошти за буцімто порушення Правил дорожнього руху України.

Противоправні дії було припинено. Слід зазначити, що лжедаішникі виявили злісну непокору працівникам міліції й вже у міськвідділі відносно 29-річного та 37-річного порушників були складені адміністративні протоколи за ст. 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції) Кодексу України про адміністративні правопорушення і вказані матеріали для прийняття рішення були направлені до Новомосковського міськрайонного суду.

У порушників були вилучені форменний одяг, схожий на форменний одяг працівників міліції, автомобіль та інші речові докази.

Нині вказані особи перевіряються на причетність до скоєння аналогічних протиправних дій на території Дніпропетровської області.