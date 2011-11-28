У Горлівці автомобіль впав з мосту на залізничні колії, водій загинув

Київ. 28 листопада. УНІАН. Сьогодні о 05.33 у Горлівці на Донеччині водій автомобіля Chevrolet Aveo, рухаючись по мосту, не впорався з керуванням, збив огорожу та впав на залізничні колії, що проходять під мостом (Ростовський парк станції Горлівка).

Як повідомляє прес-служба МНС України, водій автомобіля загинув на місці події.

Тимчасово перекрито рух пасажирських та вантажних потягів.