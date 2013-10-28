У Києві скоротилася кількість умисних вбивств

Кількість умисних вбивств в Києві за останні 9 років скоротилася втричі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління МВС України в Києві Валерій Коряк під час розширеного засідання колегії Київської міської державної адміністрації.

“В порівнянні з 1994 роком, кількість умисних вбивств скоротилася втричі. В 2012 році на території столиці зареєстровано 100 вбивств, що є найменшим показником за всі часи незалежної України, практично щорічно розкривається 9 таких злочинів», - сказав він.

Коряк зазначив, що половина вбивств в цьому році (32) скоєні на побутовому грунті. «На жаль, як наслідок розпивання спиртних напоїв та конфліктів. У цьому році вже розкрито 54 вбивства із 62 зареєстрованих, з яких 5 вчинено з використанням зброї та 3 замовних. Крім того, розкрито 28 вбивств з числа вчинених у минулі роки”, - повідомив начальник київської міліції.

Також він зазначив, що основні зміни у структурі злочинності полягають у зниженні частки тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень. Це, за його словами, підтверджує те, що криміногенна ситуація в Києві не погіршується.

У свою чергу заступник начальник ГУ МВС України в Києві - начальник міліції громадської безпеки Петро Федчук зауважив, що кількість злочинів, скоєних у громадських місцях, залишається майже на рівні минулого року. Більш стабільними районами в цьому напрямку є Голосіївський, Дарницький, Оболонський та Печерський, зазначив він.

За його словами, у цьому році дещо ускладнилася оперативна обстановка в громадських місцях Шевченківського, Солом`янського та Святошинського районів столиці.

Серед видів злочинів домінують крадіжки та грабежі, повідомив Федчук, додавши, що основною формою профілактики та розкриття злочинів, скоєних у громадських місцях, є комплексне використання сил та засобів міліції.

За словами Федчука, щодоби для охорони громадського порядку залучаються понад 2 тис. працівників міліції та військовослужбовців Внутрішніх військ, зокрема 269 автопатрульних та 226 піших нарядів, в тому числі 72 автопатрулі районних управлінь, 30 груп швидкого реагування патрульних служб та “Беркута”, 42 групи швидкого затримання ДСО, 105 автопатрулів ДАІ, 12 спільних груп із державними охоронними структурами, 10 автопатрулів внутрішніх військ, понад 600 міліціонерів і військовослужбовців у піших нарядах.

Одним із основних підрозділів з боротьби та профілактики вуличних правопорушень залишаються підрозділи патрульних служб та “Беркут”.

На сьогодні таких підрозділів нараховується 13, загальною кількістю 2452 чоловіка особового складу.

За 9 місяців поточного року безпосередньо цими підрозділами розкрито 1645 злочинів та 28097 – адмінправопорушень, сказав Федчук.

Основними причинами, що впливають на низьку щільність перекриття нарядами маршрутів патрулювання, є недостатня кількість особового складу патрульної служби через некомплект, що на сьогодні становить 288 осіб, сказав він.

Також гострою проблемою є забезпечення патрульним автотранспортом. З необхідних 366 патрульних автомобілів у наявності є тільки 270, з наявного автотранспорту 29% підлягають списанню, в деяких районах некомплект автотранспорту становить більше половини, підкреслив заступник начальник ГУ МВС України в Києві.

