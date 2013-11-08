Українські банки не зможуть "вибивати" старі борги

Українським банкам виділили лише півроку на стягнення кредитних боргів з поручителя.

Про це йдеться у рішенні Судової палати у цивільних справах Верховного Суду у справі, де банк хотів стягнути з поручителя борг з кредиту через два роки після закінчення строку кредитного договору.

ВСУ відмовив банку і виділив конкретний термін на стягнення заборгованості - протягом дії кредитного договору і ще протягом шести місяців після закінчення його терміну.

"Якщо пройшло вже півроку і один день, то банк не зможе наполягати на стягненні боргів з поручителів. У них з'явилася додаткова лазівка, щоб уникнути матеріальної відповідальності", - повідомив "Вестям" старший партнер адвокатської компанії "Кравець та Партнери" Ростислав Кравець.

Варто зазначити, що ще рік-два тому банки вимагали борги з самих позичальників. "Але віднедавна стали активніше стягувати борги і з поручителів", - каже Ростислав Кравець.

Часто також банкіри намагаються стягнути борги зі всіх одночасно.

"Щоб якнайшвидше повернути свої гроші, банки синхронно подають позови про стягнення заборгованості з самого боржника і з його поручителя (вони, за чинним законодавством, вважаються рівнозначними фігурами в частині погашення позики). А далі дивляться, з якої зі сторін зможуть швидше отримати гроші", - повідомив керуючий партнер юрфірми "Можаєв і Партнери" Михайло Можаєв.

Раніше повідомлялося, що українці все частіше влязять в кредити. Українські банки в III кварталі збільшили видачу позик до максимуму з початку року.

ТСН