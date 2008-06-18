«Орли» Луценка «на килим» до кримського парламенту не підуть

Керівництво міліції Криму не має наміру звітувати у Верховній Раді АРК про дії правоохоронців під час семінару з питання євроатлантичної інтеграції України, який пройшов в Сімферополі на початку червні.

Як передає кореспондент УНІАН, стало відомо, що Президія Верховної Ради Криму на своєму найближчому засіданні наприкінці цього тижня хотіла би заслухати керівників кримських Главків СБУ і МВС про дії правоохоронці під час семінару з НАТО.

Прес-служба Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим заявляє, що, відповідно до частини 6 статті 7 Закону України «Про міліцію», міліція в своїй діяльності підкоряється тільки Міністерству внутрішніх справ України. Одна із статей цього закону передбачає, що заступник міністра внутрішніх справ - начальник Головного управління МВС України в Криму один раз на рік звітує перед Радою про стан боротьби із злочинністю і охорони громадського порядку. «Інші види звітів керівників, а також звіти інших співробітників міліції Законом України «Про міліцію» не передбачені», - підкреслюється в заяві прес-служби міліції, текст якого переданий УНІАН.

Міліція Криму відзначає, що під час семінару про євроатлантичну інтеграцію рішення про залучення 350 працівників міліції і військовослужбовців Внутрішніх військ було прийнято «з метою недопущення групових порушень громадського порядку», оскільки акція противників НАТО носила «явно не мирний характер». «Депутати Верховної ради Автономної Республіки Крим, що організували акцію, грубо порушили ст. 39 Конституції України, не повідомили органи виконавчої влади про її проведення, при цьому вона носила явно не мирний характер, оскільки учасники закликали до групових порушень громадського порядку, повалення влади, застосовувалася фізична дія відносно працівників правоохоронних органів», - йдеться в повідомленні.

Міліція, пояснюючи тимчасове обмеження руху по вул. Пушкіна в Сімферополі, де проходив семінар, підкреслює, що пунктом 20 ст. 11 Закону України «Про міліцію» надається право «відповідно до своєї компетенції тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадянам на окремі ділянки місцевості або об`єкти з метою забезпечення громадського порядку, суспільної безпеки, охорони життя і здоров`я людей».

Керівництво Головного управління також вважає, що предметом для обговорення в стінах Верховної Ради АРК повинні бути дії кримських депутатів, «що протягом робочого дня беруть участь в незаконній акції, закликають до скидання існуючої влади і безладів, що застосовують проти працівників правоохоронних органів заходи фізичної дії». Матеріали по даному факту направлені в прокуратуру Центрального району Сімферополя для вивчення і ухвалення рішення відповідно до ст. 97 КПК України, додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 4 червня в Сімферополі, в Будинку офіцерів на вулиці Пушкіна, проходив семінар «Політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції України: регіональний вимір». Рух громадян по цій вулиці був обмежений, виставлені міліційні заслони. У охороні громадського порядку було задіяно 350 військовослужбовців ВВ і бійців «Беркута». До 100 активістів Компартії, партії «Російський блок» і Блоку Вітренко провели антинатовський пікет. Пікетники, серед яких були депутати кримського парламенту, заявили, що рух обмежено незаконно, і кілька разів намагалися прорватися через міліцейські заслони.

Співробітники кафе і магазинів, розташованих по вул. Пушкіна, в бесіді з журналістами висловили обурення з приводу обмеження руху - через це вдень 4 червня вони втратили клієнтів і покупців.

Заступник начальника Головного управління МВС України в Криму Микола ФЕДОРЯН заявив, що антинатовці переслідували одну мету – «прорватися на семінар і побити його учасників», тому для запобігання зіткненням було обмежено рух по вул. Пушкіна. За словами М.ФЕДОРЯНА, міліція свої повноваження не перевищувала, а якщо пікетники з цим не згодні – хай звертаються до суду.