Ніякого російсько-грузинського сценарію в Україні бути не може

Експерти Інституту Горшеніна впевнені, що ніякого російсько-грузинського сценарію в Україні немає і бути не може.

У коментарі, переданому агентству УНІАН, експерти стверджують, що говорити про конституційний переворот і про реалізацію російсько-грузинського сценарію в Україні передчасно.

Експерти відзначають, що деякі українські політологи схильні бачити у вчорашніх подіях у Верховній Раді реалізацію якогось російського плану і розглядати їх як продовження політики Росії, розпочатої в Грузії. ”Інститут Горшеніна не згоден з таким твердженням через низку причин”, - наголошується в коментарі.

На думку експертів, якби учасники вчорашнього голосування в парламенті - Партія регіонів, Блок Юлії Тимошенко, Блок Литвина і Комуністична партія - діяли за планом Кремля”, тоді вчора у Верховній Раді була б проголосована проросійська резолюція щодо ситуації на Кавказі, яка була б украй важливою і актуальною для Росії в даний час.

В Інституті Горшеніна відзначають, що безперечне, всі згадані політичні сили ведуть переговори з російськими політиками. Не ”виключено, що БЮТ, який є локомотивом вчорашніх подій, ставив за мету шантаж Президента України Віктора ЮЩЕНКА - використовуючи, за модним висловлюванням, ”змушування до миру”, чекав одержати з рук наляканого Президента ”голову (глави СП) БАЛОГИ”, - говорять експерти.

Також вони відзначають, що навіть після ухвалення серйозних нормативних актів, що змінюють структуру влади, потрібно ще розуміти, як цим скористатися. На їх думку, такого розуміння у БЮТ і Партії регіонів немає.

Таким чином, Інститут Горшеніна вважає, що у відповідь після ходів Президента, Секретаріату Президента і ”Нашої України” криза матиме продовження і розвиток. У даному разі йдеться про можливість Секретаріату Президента здійснити розпуск демократичної коаліції, як наслідок - розпуск парламенту, і в результаті - відставка діючого прем`єр-міністра. ”До речі, за інформацією джерел Інституту Горшеніна, сьогодні вранці було відновлено інтенсивні консультації між керівництвом НУ і БЮТ. Але, попори уявну радикальність кроків, радикальних змін в українській політиці чекати не доводиться”, - відзначають експерти.