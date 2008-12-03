Деякі підприємства Севастополя всі негаразди перекладають на кризу

На деяких підприємствах Севастополя невиправдано перекладають на кризу відповідальність за невиплату зарплати. Про це заявив на прес-конференції в Севастополі лідер міської організації партії "Єдиний центр", голова Гагарінської районної державної адміністрації Сергій ЗАЄЦЬ, коментуючи зростання заборгованості в місті із заробітної плати "на підприємствах усіх форм власності, окрім бюджетних".

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, "криза ще не настільки торкнулася Севастополя, як деякі керівники підприємств під її приводом намагаються виправдати свої дії. Не всі підприємства в такому важкому стані, щоб не виплачувати заробітну плату".

За словами лідера місцевого "ЄЦ", якщо взяти, наприклад, Гагарінський район, то заборгованість із зарплати становить уже 1,8 млн. грн., хоча на початок року "було нуль заборгованості. І заборгованість до Пенсійного фонду України зросла до трьох млн. грн., хоча ще зовсім недавно вона становила 2 млн. грн.". Як додав С.ЗАЄЦЬ, "заборгованість виникла за рахунок підприємств, які перебувають у процедурі банкрутства".

За інформацією голови району, "фактично зупинилися підприємства, що займалися перевалкою металу. Криза торкнулася будівельної галузі. Підупали низка підприємств судноремонтної галузі, бо не розраховуються за виконані роботи замовники, зокрема, російські".

Також, за даними С.ЗАЙЦЯ, з 1 січня близько 6 тисяч військовослужбовців РФ буде звільнено із Збройних Сил Росії. "Це ті самі безробітні, і це також додатковим тягарем лягає на наше місто", - сказа він.

Крім того, як повідомив голова району, "деякі підприємства скорочують робочий тиждень, перейшли на 3-4 робочі дня, люди йдуть у відпустки за свій рахунок. Але, в усякому разі, ніхто до масового звільнення ще не приступав. Хоча окремі підприємства попередили своїх працівників. У Гагарінському районі близько 200 людей попереджено, що після Нового року вони будуть звільнені". Все це, як сказав він, "помалу, погіршує ситуацію".

Водночас, наголосив С.ЗАЄЦЬ, "поки що робітники масово не пред`являють претензії керівництву, тому що зарплату вони одержали".

Лідер севастопольського "ЄЦ" вважає, що "поки що у нас криза не набула системного, глибокого характеру. У нас сьогодні ще повно вакансій в ЖКГ з окладами 600-700 грн., - поки що люди не йдуть. Люди не йдуть і на держслужбу з окладами 800-900 грн. Якщо їх це не цікавить, отже, поки що ситуація не така важка. І центру зайнятості є ще що запропонувати людям, які залишаються без роботи".

С.ЗАЄЦЬ також стверджує, що місцеві органи прокуратури, внутрішніх справ "також зробили жорсткішою роботу з нашими підприємствами, а також на ринках, у валютній сфері". За його інформацією, "відбувається прокурорська перевірка тих підприємств, де є заборгованість із зарплати". Тобто, підсумував він, "прагнемо ні на хвилину не розслаблятися, і не пускати процес на самоплив".