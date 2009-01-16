Радикали хочуть в суді скасувати чинну Конституцію Криму

Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія» сподівається в суді скасувати чинну Конституцію Автономної Республіки Крим, прийняту 1998 року.

Як сказано в переданому УНІАН повідомленні координатора організації Валерія ПОДЬЯЧОГО, він звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду Криму про скасування постанови Верховної Ради АРК від 21 жовтня 1998 року, якою була прийнята нинішня Конституцію автономії. На думку В.ПОДЬЯЧОГО, ця постанова є протиправною, оскільки «жителі півострова не уповноважували депутатів Верховної Ради Криму приймати Конституцію, що суперечить результатам загальнокримського референдуму 20 січня 1991 року про відтворення Кримської АССР як суб`єкта Союзу». Також В.ПОДЬЯЧИЙ вважає, що український парламент не мав «жодних юридичних підстав» скасовувати Конституцію Криму від 6 травня 1992 року.

За його даними, 15 січня відбулося перше засідання у справі, наступне призначили на 27 лютого.

Народний фронт «Севастополь-Крим-Росія» вважає початий ним судовий процес дуже своєчасним у контексті економічної кризи в Україні. «Оскільки нинішня ціна на російський газ є непідйомною для українських споживачів і промислових підприємств, а грошей купувати газ за $450 в України просто немає, то в рахунок боргу за газ Росія могла б зажадати від України Крим. Для України з`являється шанс - заплатити борг натурою, а конкретно територіями - Кримом і Севастополем», - заявив координатор НФ «Севастополь-Крим-Росія».

Як повідомляв УНІАН, перша Конституція Криму була прийнята 1992 року. Відносини Криму з офіційним Києвом у 1990-х роках стали вкрай загостреними, у результаті цього протистояння Конституцію АРК було скасовано 1995 року рішенням Верховної Ради України та Президента України, крім того, було скасовано посаду президента Криму. 21 жовтня 1998 року на другій сесії ВР автономії було прийнято нову Конституцію Автономної Республіки Крим. Її автором був тодішній голова парламенту автономії Леонід ГРАЧ. Основний Закон автономії було затверджено Законом України від 23 грудня 1998 року N 350-XIV. Конституцію АРК було затверджено у ВР України з урахуванням поправки нардепа Івана ЗАЙЦЯ. У цій поправці йшлося про перевагу Конституції України та українського законодавства над положеннями Конституції АРК у разі розбіжностей. Багато кримських політиків вважають «поправку Зайця» дискримінаційною.

У листопаді 2008 року СБУ пред`явила координатору НФ «Севастополь-Крим-Росія» В.ПОДЬЯЧОМУ звинувачення в здійсненні злочину, передбаченого статтею 110 Кримінального кодексу України («Зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України»). Утім, він себе винним не вважає. В.ПОДЬЯЧИЙ пообіцяв, що продовжить боротьбу за возз`єднання Криму з Росією.