Для утвердження авторитаризму Тимошенко умови сформувалися

В Україні сформувалися умови для утвердження авторитаризму прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив директор Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ сьогодні на прес-конференції.

Політолог, зокрема, прокоментував події навколо невдалої спроби висловити у Верховній Раді недовіру уряду, що відбувалося 5 лютого.

А.ЄРМОЛАЄВ звернув увагу, що у ситуації, коли готувався і заслуховувався звіт уряду, Президент В.ЮЩЕНКО не виявив достатньої твердості. Також, на думку експерта, “так звані, “нові лідери”, відносно яких дуло багато очікувань, – Арсеній ЯЦЕНЮК та Анатолій ГРИЦЕНКО – були “у кущах”, опозиціонер Віктор ЯНУКОВИЧ – у меншості”.

Позицію ж інших представників української політичної еліти взагалі не варто коментувати, вважає А.ЄРМОЛАЄВ.

На його думку, в цій ситуації можливі настрої у парламенті розподілилися на користь сильного.

“В Україні сформувалися умови для авторитаризму... Сильною виявилася ТИМОШЕНКО. Їй навіть нічого не потрібно було говорити. А тому немає сенсу аналізувати її месиджі, адже там більше емоцій, ніж раціональних міркувань. Але енергетика, харизма призвели до зміни майки лідера, що учора й було оформлено”, - констатував політолог.

Разом із тим А.ЄРМОЛАЄВ прогнозує, що у лютому в державі продовжуватиметься інерційний розвиток соціального протесту, кульмінація якого очікується на початку березня.

У зв’язку з цим політолог припустив, що у подальшому головна “політична битва” розгорнеться між Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єром Ю.ТИМОШЕНКО “за статус найбільш винного за неприємності в економіці”.

“Враховуючи спроможність команди ТИМОШЕНКО працювати на випередження, я гадаю, що Україну очікує дуже жорсткий інформаційний лютий. Розгортається боротьба за настрої зростаючого соціального протесту. Хто винен, куди їхати автомобілям?”, - зазначив політолог.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 лютого відмовилася висловити недовіру уряду. За ухвалення відповідного проекту постанови, внесеної депутатами від фракції Партії регіонів, проголосували 203 народних депутати з 228, зареєстрованих у сесійній залі.