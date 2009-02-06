Як вирішити суперечку щодо розмежування Керченської протоки?

Уповноважений України у Міжнародному суді ООН, посол Володимир ВАСИЛЕНКО вважає, що Україна та Росія можуть вирішити питання щодо розмежування Азовського моря та Керченської протоки за допомогою третьої сторони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

В.ВАСИЛЕНКО зауважив, що при вирішенні питання делімітації Азовського моря було б корисно скористатись досвідом України та Румунії.

Разом із цим, за словами В.ВАСИЛЕНКА, йому важко спрогнозувати, як Росія могла б відреагувати на таку пропозицію України.

«Сьогодні треба констатувати, що переговори з Росією зайшли в глухий кут, і цивілізовано розв’язати цю проблему можна було б із залученням третьої сторони – або суд ООН, або створення тимчасового міжнародного арбітражу», - сказав В.ВАСИЛЕНКО.

Довідка УНІАН. Переговори муж Україною та Росією про розмежування Азовського, Чорного морів та Керченської протоки розпочалися у 1996 році.

У січні 2009 року відбувся 30-й раунд переговорів, після яких в МЗС України заявили про їх безрезультатність через позицію російської сторони.

Зокрема, директор Першого територіального департаменту МЗС України Леонід ОСАВОЛЮК заявив, що Росія знову висунула давно відкинуту тезу про спільне використання Керченської протоки, встановлення морських прибережних зон в Керченській протоці, або відсунення існуючої лінії кордону в Керченській протоці в бік України на середину Керч-Єнікальського каналу. Л.ОСАВОЛЮК зазначив, що ці пропозиції РФ Україна вже розглядала близько трьох років тому і визнала їх неприйнятними.

За його словами, Україна продовжує наполягати на розмежуванні суміжних морських просторів, до яких відносяться акваторії Чорного і Азовського морів та Керченської протоки у відповідності до норм міжнародного права і взятих на себе двосторонніх зобов’язань.

За словами Л.ОСАВОЛЮКА, черговий раунд переговорів засвідчив, що особливих перспектив стосовно розмежування сумісних морських просторів на правовій основі у цивілізований спосіб залишається все менше. Він зазначив, що це також стосується і демаркації сухопутної ділянки українсько-російського державного кордону.