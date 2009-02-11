Проект про Севастополь зарубали

Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендує парламенту направити на доопрацювання законопроект «Про місто-герой Севастополь» (реєстр. №2321).

Як повідомляє Інформаційне управління Верховної Ради, члени Комітету висловили низку зауважень до законопроекту. Зокрема, зазначалося, що проект не забезпечує належного вирішення завдань, визначених Конституцією України. Наголошувалося, що проектом передбачається виділення у межах міста адміністративно-територіальних районів. Водночас, підкреслювали парламентарії, у складі міста зберігаються як самостійні адміністративно-територіальні одиниці місто Інкерман, так і населені пункти, що входять до складу чотирьох сільських і однієї селищної ради.

Крім того, наголошували народні депутати, більшість положень проекту відтворюють норми Закону «Про столицю України - місто-герой Київ». Однак, зауважували парламентарії, нормативно-правове регулювання спеціального статусу міста Києва як столиці України, особливостей здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування у місті не можна назвати досконалим, що підтверджується, зокрема, численними конституційними поданнями до Конституційного Суду України щодо офіційного тлумачення окремих положень закону.

Члени Комітету ВР ухвалили рішення направити законопроект на доопрацювання та створити робочу групу у складі народних депутатів та представників відповідних міністерств і відомств.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України IV скликання чотири рази ухвалювала Закон «Про місто-герой Севастополь» - 23 червня, 3 листопада, 22 грудня 2005 року і 23 лютого 2006 року, однак Президент України кожного разу повертав його до парламенту зі своїми зауваженнями, вказуючи, що даний закон не відповідає Конституції України.

3 квітня 2008 року народні депутати Іван ВЕРНИДУБОВ (Партія регіонів), Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО (Партія регіонів), Володимир ЛИТВИН (Блок Литвина) і Петро СИМОНЕНКО (Комуністична партія України) зареєстрували у Верховній Раді проект Закону «Про місто-герой Севастополь».

Згідно з даним проектом, жителі міста мають обирати мера, якого Президент призначає також головою Севастопольської державної адміністрації. Проект також передбачає, що обрана Севастопольська міська рада повинна затверджувати статут територіальної громади Севастополя. Проект пропонує визначити повноваження органів місцевого самоврядування, зокрема, мера, ради і його секретаріату, особливості формування і використання бюджету міста.