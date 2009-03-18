Підводний човен «Запоріжжя» перевели із заводу ЧФ РФ у док

Підводний човен Військово-Морських Сил України «Запоріжжя» сьогодні переведено із Судоремонтного заводу №13 Чорноморського флоту Росії у плавучий док №88 (бухта Троїцька) для проходження нового етапу ремонту.

Як повідомив командир човна «Запоріжжя» капітан 1-го рангу Олег ОРЛОВ, доковий ремонт буде здійснено протягом 45 діб, після чого екіпаж планує розпочати завантаження акумуляторних батарей й проведення швартових випробувань, повідомляє Управління прес-служби Міноборони.

Ремонт підводного човна проводиться спеціалістами судноремонтного заводу ЧФ РФ.

Як повідомив радіо «Бриз» старший помічник командира корабля капітан 2 рангу Едуард ПАВЛЮТІН, за 45 діб повинні бути виконані роботи на донно-забортній арматурі, з очищення й фарбування підводної частини корабля, перевірки гвинто-рульової групи та інші роботи з відновлення готовності підводного човна.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня поточного року під час святкування 38-ї річниці човна О.ОРЛОВ заявив журналістам, що «ремонт підводного човна вийшов на завершальну стадію». За його словами, «вже повністю проведено випробування головної енергетичної установки, підводний човен готується до докового ремонту, з виходом із доку ми будемо готові вантажити акумуляторну батарею, й виходити на етап швартових випробувань». Як додав тоді офіцер, «за швартовими випробуваннями - етап підготовки до виходу в море, й вихід у море на ходові випробування».

Довідка УНІАН. Підводний човен «Запоріжжя» (до 21 жовтня 1997 року корабель називався Б-435) було побудовано й спущено на воду 29 травня 1970 року в Ленінграді. 4 жовтня на човні було піднято військово-морський прапор, а 20 січня 1971 року після завершення державних випробувань човен було включено до складу ВМФ СРСР.

Багато років човен входив до складу Північного флоту, з 1990 року - до складу Чорноморського флоту.

До складу ВМС України субмарина ввійшла в липні 1997 року. Того ж року, 1 серпня, на «Запоріжжі» були підняті державний прапор і прапор українських ВМС. Із 1997 року човен перебував у доковому ремонті заводу «Металіст» у Балаклаві. На початку лютого 2003 року його перебазували з Балаклавської в Севастопольську бухту для здійснення ремонту вузлів і механізмів на Судноремонтному заводі №13 ЧФ РФ.

Надводна водотоннажність цього підводного човна становить 1950 тон, підводна - 2500 тон. Швидкість ходу в надводному положенні - 16,4 вузлів, у підводному - 16 вузлів. Довжина корпусу - 91 метр. Має на озброєнні торпеди й міни.

Фото - сайт Міноборони