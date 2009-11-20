Україна звужує сферу застосування російської мови - думка з РФ

В Україні проводиться політика звуження сфери застосування російської мови, вважають у МЗС Росії.

«На значній частині пострадянського простору стан справ російської мови, на жаль, непростий. В Україні, де росіяни є державотворчим народом і де більшість населення в сім`ї і взагалі в побуті використовує російську мову, у російської мови немає офіційного статусу. При цьому планомірно проводиться лінія на звуження сфери її застосування і на демонтаж системи освіти російською мовою», - заявив директор Департаменту по роботі зі співвітчизниками МЗС Росії Олександр ЧЕПУРІН.

Як сказав ЧЕПУРІН, зменшується кількість освітніх установ з навчанням російською мовою, створюються нерівні можливості під час вступу молоді до вищих навчальних закладів.

«Російськомовне населення позбавляється можливості не тільки дивитися телебачення рідною мовою, але навіть читати анотації до ліків. Не кажучи вже про курс на витіснення російської мови з усіх сфер офіційного застосування, причому не тільки в столиці, але навіть у місцях переважного проживання російськомовного населення», - заявив ЧЕПУРІН.

Так, за його словами, у ряді країн планується перевести діловодство державних установ, включаючи і регіональні, на титульну мову.

Також російський дипломат нагадав, що 7 жовтня набув чинності закон «Про державну мову Таджикистану», в якому, по суті, не відображена закріплена в Конституції цієї країни роль російської мови як засобу міжнаціонального спілкування.

За його словами, в прибалтійських країнах, насамперед у Латвії і Естонії, де росіяни, російськомовні становлять значну частину населення, досі не реалізовано їхнє право офіційно користуватися своєю мовою в місцях компактного проживання. У зв`язку з тиском на російську мову, російськомовну освіту звучать голоси про спроби примусової асиміляції росіян, адже нині це - країни, які входять у Європейський Союз, де сповідується пошана до прав людини і національних меншин, додав ЧЕПУРІН.

«Мотивація дій влади держав, які вийшли з надр Радянського Союзу, щодо російської мови, загалом, зрозуміла. При цьому очевидно, що наш обов’язок робити все від нас залежне як для захисту прав і законних інтересів співвітчизників, так і поширення, пропаганди російської мови за межами Росії. Це – важливий соціальне, та, мабуть, і моральне питання, і до роботи залучені як федеральні органи влади, так і регіони, ЗМІ», - підкреслив він.

ЧЕПУРІН зазначив, що в державах, які виникли на просторах колишнього СРСР, російська мова вважалася - і по праву - мовою міжнаціонального спілкування. На сьогодні як державна вона застосовується в Білорусі і як офіційна - в Киргизії.

Як підкреслив ЧЕПУРІН, МЗС РФ вважає, що дуже багато чого тут залежить від самих співвітчизників, їх готовності відстоювати свої права. Російськомовне населення, особливо на пострадянському просторі, є потужним соціально-політичним пластом, проте добитися від влади країни проживання бажаної реакції можна тільки при усвідомленні спільності своїх інтересів і, відповідно, координації дій щодо відстоювання свого права на використання російської мови, на збереження своєї етнокультурної самобутності, впевнений представник МЗС РФ.