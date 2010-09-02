Тижневик "Коментарі:" склав “рейтинг політичного підлабузництва”.

З проханням визначити найбільших догідників в українському політикумі видання звернулося до 20 провідних українських експертів.

Рейтинг очолив Хмельницький губернатор Василь ЯДУХА, який на одному із засідань ОДА заявив: “Ця влада - від Бога. А тому потрібно убік відкинути політичні вподобання і працювати на її авторитет”.

Друге місце в рейтингу посів міністр економіки Василь ЦУШКО з висловлюванням: "Є головний реформатор в цій країні - це ЯНУКОВИЧ. Є другий реформатор - це АЗАРОВ. Усі решта - це виконавці. (…) Будь-який реформатор оцінюється тільки по закінченні якогось часу, згодом. Згадайте реформи Маргарет ТЕТЧЕР. Її ж на вила піднімали. Але після того, як вона пішла у відставку, всі сказали, що завдяки її діям Англія змінилася".

На третьому місці - заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, яка наголосила, що звикла довіряти Віктору ЯНУКОВИЧУ так, як довіряють батькові - без тіні сумніву.

Четверту сходинку рейтингу посів міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ, якому належить такий пасаж: "Скажу як юрист: якщо з людини судимості зняті, винним він не вважається. А якщо назвати це політичними репресіями того часу? ЛУЦЕНКО в камері сидів? Сидів. ТИМОШЕНКО сиділа? Сиділа. Ось і тут. Це був інший час. Гаразд, а Чорновіл, який сидів у в’язниці, хто був? Політрепресований. Не було тоді політрепресованих, він за кримінальною статтею сидів". (Інтерв’ю виданню "Лівий берег").

На п’ятому місці опинився перший заступник голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Михайло ЧЕЧЕТОВ: "По суті справи, ЯНУКОВИЧ реалізував американську мрію. Хлопчина з простої сім’ї, сирота. І зробив себе, зробив Президентом. Ніхто ж не допомагав - ні тато, ні мама. Я можу (сказати), поклавши руку на серце, я не буду називати прізвищ, але практично всі, хто досяг вершин політичної влади, жоден сам туди не дійшов. Або тато, або мама, або брат, або сват, або свекр. Сам ніхто не дійшов. І їх просто… бісить, що сирота сам міг піднятися".