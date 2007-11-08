Кримські події: центральна реакція

Кримська влада каже про виконання судового рішення, кримські татари – про свавілля, а центральна влада тримає блискучу паузу. Зрештою, як розцінюють події у Криму в Києві? Під час протистояння на кримському плато Ай-Петрі правоохоронці діяли «у чіткій відповідності до українського законодавства» – так учорашню ситуацію коментують у Міністерстві внутрішніх справ.

«Було рішення суду. Судовиконавці, як цього вимагає закон, за три дні повідомили про свої наміри начальника територіального підрозділу міліції. Він згідно з законом, якщо у нього є підозри, що може порушуватися громадський спокій під час виконання судового рішення, повинен надати достатню кількість працівників міліції, щоб люди, що відстоюють одну чи іншу точку зору, не побили один одного. Таким чином міліція забезпечила громадський порядок під час виконання судовиконавцями судових рішень», – заявив керівник Департаменту зв’язків із громадськістю МВС Костянтин Стогній, повідомляє RadioSvoboda.Ua

На думку представника Партії регіонів, кримчанина Вадима Колісниченка, за ситуацією з захопленням земель у Криму стоїть верхівка Меджлісу кримськотатарського народу та деякі комерційні структури. Хоча, за його словами, до цього не обов’язково причетний сам голова представницького органу кримських татар Мустафа Джемілев.

«Можливо, пан Джемілєв навіть і не підозрює, що за ним робиться. Швидше за все, так воно і є. Люди на цьому просто заробляють гроші, і вже не перший рік. Якщо зорієнтуватися, хто ж є на цих самозахопленнях, то на різних самозахопленнях одні і ті ж люди. Це вже професія, це комерція. Якщо ми хочемо будувати правову державу, то це має бути відносно всіх громадян України – не має значення, чи то татарин, чи китаєць, чи єврей, чи росіянин, чи українець. Закон має бути один для всіх», – вважає Вадим Колісниченко.

Винна українська держава?

Ситуація з Ай-Петрі – це наслідок відсутності будь-якої політики, яка захищала б національні інтереси та інтереси кримчан, переконаний представник «Нашої України – Народної самооборони» Анатолій Матвієнко, який раніше був представником Президента на півострові.

«На превеликий жаль, це результат того, що пріоритетом є приватні інтереси не в останню чергу влади, яка сьогодні є у Криму, та депутатів Верховної Ради, і беззубості та безпринципності уряду, і непричетності, на превеликий жаль, до цієї всієї справи центральних органів влади. Потрібно не давати грабувати собі та представникам Росії, а також не роздавати землю за великі преференції, чи то кар’єрні, чи то посадові», – каже Анатолій Матвієнко.

Представники кримськотатарського народу оцінюють ситуацію значно гостріше і звинувачують українську державу в ігноруванні необхідності відновлення прав репатрійованого народу.

У Головній службі регіональної політики Секретаріату Президента України ситуацію коментувати відмовлялись.