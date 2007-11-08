Ющенка просять прийняти рішення про мост

Сімферполь. 8 листопада. УНІАН. Міський голова Керчі Олег ОСАДЧИЙ у відкритому листі просить Президента України Віктора ЮЩЕНКА прийняти рішення про будівництво транспортного мостового переходу через Керченську протоку.

Про це УНІАН повідомили в міськвиконкомі Керчі.

«Від імені жителів міста-героя Керч прошу Вас, Вікторе Андрійовичу, прийняти доленосне не тільки для Керчі, але і всієї України рішення про будівництво транспортного мостового переходу через Керченську протоку», - пише в листі мер Керчі.

О.ОСАДЧИЙ каже, що Керч споконвіку була транзитним містом. «Через її транспортний коридор проходив Великий Шовковий шлях, йшли вантажі з Європи до Азії і назад, піднімаючи економіку регіонів. З 1992 року залізничне сполучення через Керченську протоку було припинене. Транспортне обслуговування поромної переправи стали здійснювати два автомобільні пороми, що явно недостатньо. Ідея будівництва моста через Керченську протоку з`явилася не спонтанно, а у зв`язку з економічною необхідністю регіонів і в цілому двох країн – Росії і України. Створене ВАТ «Керченський міст» повинно було вивчити всі три проекти мостового переходу і приступити до пошуків інвесторів», - відзначає мер.

Але, каже О.ОСАДЧИЙ, у зв`язку з економічною і політичною нестабільністю в країні, рішення питання було відкладене. «Проект «став розмінною монетою в передвиборній боротьбі різних політичних партій. І не більш», - зазначив мер. За його словами, на всі запити в Міністерства економіки, транспорту і зв`язку України були отримані відповіді, що будувати міст через Керченську протоку для України не доцільно. «Хоча є висновки фахівців, що даний транспортний перехід через шість-сім років окупить себе і дасть поштовх до розвитку економіки нашого регіону, послужить подальшому зміцненню відносин між двома країнами – Росією і Україною, а також вирішить проблему транзиту газу, нафтопродуктів, води, електроенергії з Азії до Європи», - пише в листі мер Керчі.

За його словами, керчани з будівництвом моста пов`язують «великі надії і вірять, що він буде побудований». Вони також розуміють, що в даній справі багато що залежить від позиції Президента України. «Не політики, а Глава держави, який душею і серцем піклується про добробут свого народу, повинен ухвалити рішення, яке радикально змінить ситуацію в нашому регіоні і в цілому послужить зміцненню економіки України і її стратегічної незалежності», - відзначає мер.

Тому керчани виражають надію, що Президент підпише на міждержавному рівні угоду про будівництво транспортного переходу через Керченську протоку.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Ради міністрів Криму, транспортний перехід «Керч-Кубань» забезпечить переміщення через Керченську протоку до 10 мільйонів осіб на рік. Планується також транспортувати через протоку зріджений газ у залізничних і автомобільних цистернах.

Розглядається декілька варіантів фінансування будівництва, включаючи сіпльне фінансування з державних бюджетів України і РФ.