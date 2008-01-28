Минулого року 100 маленьких кримчан не були охоплені навчанням, у двох школах не годували учнів 1-4 класів, лише школярі 1-6 та 8 класів були забезпечені підручниками, а школи укомплектовані психологами лише на 50 відсотків.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, ці дані одержані у ході прокурорських перевірок додержання вимог законодавства по освіту.

Перевіркою виконання в автономії вимог Закону України «Про освіту» щодо охоплення дітей обов’язковою загальною середньою освітою встановлено, що не відвідували школу близько 100 неповнолітніх. "Вжитими заходами 17 з них повернуто до навчання. Проводиться робота, направлена на те, щоб усіх дітей охопити навчанням - у Криму не має бути неграмотних", - інформує прокуратура.

У ході перевірки обґрунтованості, законності збору і використання благодійних коштів батьків встановлено суттєві порушення вимог Закону України «Про благодійництво та благодійні організації». Зокрема, благодійні внески у грошовій формі не перераховуються на рахунок «суми за дорученням», збір коштів здійснюють члени батьківських комітетів, які не є матеріально відповідальними особами, придбані основні засоби і інші матеріальні цінності в навчальних закладах своєчасно не обліковуються. Найбільше зазначених порушень виявлено у Сімферополі, Ялті, Керчі.

Перевіряли прокурори повноту безкоштовного забезпечення учнів підручниками. З’ясувалось, що на початок навчального року лише учні 1-6 класів та 8 класу були забезпечені підручниками на 100%: учні 7 класів – на 39,6%, 9-х – 77%, 10-11 класів – на 76%. "Це сталося, зокрема, тому що кошторисами доходів і видатків Міністерства освіти і науки АР Крим за період 2004-2007 років кошти на доставку підручників не були передбачені. Доставка навчальної літератури до управлінь освіти міст та районів автономії здійснювалась за рахунок місцевих бюджетів", - кажуть у прокуратурі.

Учні 1-4 класів були з підручниками, але не всі з харчуванням. Відділ освіти Красногвардійської районної державної адміністрації не організував безкоштовне харчування учнів 1-4 класів Климовської та Янтарненської загальноосвітніх шкіл. Всупереч нормам закону та спільному наказу міністерств освіти і науки, охорони здоров’я України в автономії безкоштовним гарячим харчуванням охоплено учнів 1-4 класів на 93,5%, дітей із малозабезпечених сімей – 64,4%, дітей із багатодітних сімей – 38%. Коштів, які виділяються, також недостатньо для додержання норм харчування. Найгірше положення склалося у Саках, Керчі, Кіровському, Ленінському, Красногвардійському, Білогірському, Нижньогірському, Совєтському районах.