Китайці поставлять оперу за ”Капіталом” Маркса

Хоча опера завжди вважалася проявом буржуазного мистецтва, митці наполягають на тому, що для сучасного Китаю цей вид мистецтва є новим засобом показати тріумф пролетаріату в класовій боротьбі.

"Стиль шоу не такий важливий, важливіша теорія Маркса, яку не можна спотворювати", - сказав керівник проекту Хе Ніан. Пан Хе є самим відомим спеціалістом в царині бойових мистецтв, він планує розпочати постановку в Шанхаї в наступному році. Швидше за все він запозичуватиме елементи з бродвейських мюзиклів та шоу у Лас-Вегасі.

Однак це не буде банальний переказ основних меседжів "Капіталу".

Економісту місцевого університету було запропоновано підготувати такий сценарій, який би в інтелектуальному сенсі не спаплюжив марксистської доктрини. Слід очікувати лише незначних правок класичного вчення, викладеного Марксом більш як на 1000 сторінках. Нагадаємо, що для справжнього комуніста ця книга є такою ж значущою, як Біблія для віруючого.

За сюжетом опери пролетарії на виробництві поступово починають розуміти, що хазяїн експлуатує їх. Потім вони оволодівають марксистською теорією про додаткову вартість. Вони далекі від мети повалення існуючого ладу, хоча у сценарії є й лінія заколоту. Керівник проекту впевнений, що таку оперу буде "приємно подивитися", повідомляє TheTelegraph.

Gazeta.ua