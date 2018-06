70-річчя Леннона відсвяткують двомісячним фестивалем

Восени 2010 року в Ліверпулі пройде двомісячний фестиваль, приурочений до 70-річчя з дня народження Джона Леннона, повідомляє Gigwise.

Святкові заходи стартують 9 жовтня – у день народження Леннона, а закінчаться 9 грудня – наступного дня після тридцятих роковин його смерті. У програмі фестивалю безліч музичних, поетичних і художніх заходів. Влада Ліверпуля розраховує за час проведення фестивалю прийняти декілька десятків тисяч туристів.

"Заклики Джона до миру й любові з часом стають усе більш актуальними. Фестиваль дозволить нам ще раз пригадати Джона, помилуватися його музикою і внеском у культурну спадщину нашого міста", – заявив лорд-мер Ліверпуля Майк Сторі.

Джон Леннон народився в Ліверпулі 9 жовтня 1940 року. У кінці 50-х років разом з Полом Маккартні він створив групу The Moondogs, яка пізніше була перейменована в The Silver Beatles, а потім у The Beatles. У 2010 році бітломани відзначають неофіційне 50-річчя створення групи (приблизно 1960 рік) і 40-річчя з моменту її офіційного розпаду (1970).

Леннона було вбитий 8 грудня 1980 року біля входу в свій особняк "Дакота" в Нью-Йорку. Він повертався зі студії, де працював над черговим сольним альбомом – пластинка під назвою "Milk And Honey" була видана після смерті музиканта його вдовою Йоко Оно.

Lenta.ru