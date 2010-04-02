Перший національний не перекладатиме російськомовні синхрони в новинах

Перший національний припиняє практику перекладу українською російськомовних синхронів у новинах. Цю інформацію Телекритиці частково підтвердив заступник генерального директора з інформаційного та суспільно-політичного мовлення Олександр Пантелеймонов, зазначивши: «Швидше за все - так».

Причини цього рішення пан Пантелеймонов пообіцяв обґрунтувати через прес-службу.

Як повідомляють джерела ТК, припинення перекладу російськомовних синхронів має розпочатись з наступного понеділка.

Шеф-редактор і директор ТВО «Новини» Оксана Калитюк сказала, що не готова коментувати зміни, які мають відбутися уже за кілька днів.

Практику перекладу російськомовних коментарів українською в новинах Першого національного у 2005 році впровадив Андрій Шевченко, який тоді був віце-президентом НТКУ.