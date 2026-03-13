Заганяють агресора в цугцванг: 'Фламінго' стають реальною проблемою для РФ, - Forbes

Тепер росіянам доведеться вибирати, що прикривати системами ППО - війська на фронті чи військові заводи в тилу.

Українські крилаті ракети "Фламінго" стають реальною проблемою для Росії. Попри те, що вони призначені для ураження військових об’єктів в глибокому тилу, їх активне застосування Збройними силами України прямо позначиться на ситуації на фронті, пише Forbes.

Хоча про перші пуски "Фламінго" український Генштаб заявляв ще восени, лише цього року їх застосування стало справді помітним. Автор публікації зокрема згадує скоординований ракетний удар шістьма крилатими ракетами "Фламінго" по цілях глибоко всередині окупованої та російської території 20 лютого, зокрема по Воткінському ракетному заводу в Удмуртії.

Аналізуючи статистику пусків "Фламінго", Forbes констатує три загальні тенденції щодо цього виду зброї:

розмір залпу збільшився від одиночних до скоординованих пусків чотирьох-шести ракет;

відстань до цілі збільшилася від перших ударів по окупованому Криму до глибоко тилових районів РФ в останньому залпі;

ефективність ракети, схоже, покращується, оскільки тепер їй вдається проривати протиповітряну оборону Росії.

Автор публікації вважає, що "Фламінго" як технологія досягла порогу "операційної життєздатності", і тепер Україна, ймовірно, розширить її виробництво. Наслідки для Росії можуть виявитися вкрай неприємними.

Російський тил на глибину у тисячу кілометрів тепер перестає бути відносно безпечним. Досі Росія покладалася на відстань, як на природний захист від українських атак, і направляла майже всі наявні системи ППО на фронт для прикриття військ. Але тепер, із появою у ЗСУ чогось справді потужного, на відміну від слабосильных дронів, росіянам доведеться обирати: або знімати з фронту і так вже дефіцитні зенітно-ракетні комплекси і відправляти їх в тил для прикриття стратегічних об’єктів, або ж залишити тил беззахисним перед новою загрозою.

Крім того, як зазначає автор публікації, тепер Силам оборони стане легше проривати російську ППО загалом і робити те, що робить сама Росія – завдавати комбінованих ракетно-дронових ударів, для яких раніше українцям бракувало ракетної компоненти.

"У сфері стратегічних ударів Росія від початку мала чітку перевагу, розгортаючи системи від безпілотників "Герань" (російська назва "Шахеда" – УНІАН) до гіперзвукових ракет. "Фламінго" допомагає скоротити цей розрив, дозволяючи Україні завдавати складних ударів по цілях глибоко всередині Росії. Замість того, щоб служити просто ще однією зброєю в арсеналі України, "Фламінго" має потенціал змінити динаміку війни", – резюмує Forbes.

Як писав УНІАН, Україна отримала для випробувань два гуманоїдні роботи Phantom від американської компанії Foundation, які спершу планують використовувати для розвідки на передовій. Водночас експерти зазначають, що такі роботи поки що мають багато недоліків – вони дорогі, важкі, потребують підзарядки та можуть становити ризик через недосконалість штучного інтелекту.

Також ми розповідали, що на тлі війни в Перській затоці усім раптом знадобилися українські дрони-перехоплювачі для боротьби з "Шахедами". І тільки Дональд Трамп заперечує, що американська армія теж потребує українських технологій.

