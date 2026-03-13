Який смартфон середнього класу обрати у 2026 році: експерти склали топ кращих

Ринок смартфонів середнього класу продовжує стрімко розвиватися: пристрої в діапазоні $300–$700 (13–30 тисяч грн) дедалі частіше пропонують функції та продуктивність, які ще недавно були доступні лише флагманам.

Експерти Tech Advisor склали список найкращих моделей середнього сегмента, які пропонують оптимальний баланс ціни, продуктивності та функціональності.

За підсумками тестування, лідером рейтингу став Samsung Galaxy S25 FE – смартфон, який максимально наближений до флагманської лінійки, але коштує помітно дешевше. Він поєднує преміальний дизайн, високу продуктивність і тривалу програмну підтримку.

Модель оснащена великим 6,7-дюймовим дисплеєм, потужним чіпсетом Snapdragon 8 Elite та акумулятором на 5000 мАг, який забезпечує гідну автономність. Також телефон отримав якісні основну та селфі-камери, а оновлення він отримуватиме аж до 2032 року.

Кращим за програмним забезпеченням серед смартфонів середнього рівня визнано Pixel 9a. Головною перевагою моделі залишається "чистий" Android та тривала підтримка оновлень – також до семи років. Основна камера на 48 Мп забезпечує майже флагманську якість.

Якщо важлива максимальна вигода, експерти рекомендують Nothing Phone (3a). За ціною близько 350 доларів пристрій пропонує оригінальний дизайн з напівпрозорою задньою панеллю та фірмовим підсвічуванням Glyph. Смартфон працює на базі Snapdragon 7s Gen 3, оснащений 6,77-дюймовим OLED-екраном із частотою 120 Гц та батареєю на 5000 мАг.

До списку також увійшли:

OnePlus 15R – найпотужніший смартфон середнього сегмента. Модель оснащена процесором Snapdragon 8 Gen 5 і батареєю 7400 мАг з швидкою зарядкою 80 Вт.

Xiaomi 15T Pro – смартфон з найкращим "залізом". Він отримав 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей, процесор Dimensity 9400+ і просунутий набір камер з перископічним телеоб'єктивом. За рівнем характеристик модель практично не поступається флагманам.

Poco F8 Pro – потужний смартфон зі швидкою зарядкою за доступною ціною. Також автори хвалять якісний дисплей і хороші стереодинаміки.

Motorola Edge 60 Pro – найкращий з погляду дизайну. Цей смартфон орієнтований на користувачів, яким важливий зовнішній вигляд пристрою.

Galaxy A56 – збалансований середній клас для фанатів Samsung і тих, кому важливі функції штучного інтелекту.

Red Magic 11 Pro – найкращий варіант для мобільного геймінгу. Однак камери та програмне забезпечення поступаються звичайним смартфонам.

iPhone 17e – найдоступніший сучасний iPhone.

Якщо бюджет менший, експерти вибрали три найкращі бюджетні телефони на ринку. Усі вони пропонують чудову продуктивність, довговічні акумулятори, сучасні екрани та камери, які раніше були доступні лише в дорогих моделях.

Раніше Meizu оголосила, що компанія згортає виробництво смартфонів. Однією з ключових причин називають дефіцит пам'яті та зростання цін на комплектуючі.

