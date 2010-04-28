У Андруховича вже немає слів

В Україні зараз все йде за найгіршими сценаріями.

Про це заявили відомі українці сайту «Політична думка».

Зокрема, письменник Юрій АНДРУХОВИЧ, коментуючи вчорашні події у Верховній Раді, зазначив, що “це той момент, ті події, коли слів немає. Ми переконуємося, що в Україні все йде за найгіршими сценаріями і що ми маємо поставитися до цього жорсткіше”.

Хоча, на його думку, “шансів на порятунок країни у нас все менше і менше. Є якесь драматичне усвідомлення того, що щось відбувається погане, і я не знаю, де вони зупиняться. Відбувається цілковите розчинення українського в організмі російському”.

Як зазначив Ю.АНДРУХОВИЧ, єдине, що його ще дивує, чому Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не перестає говорити про євроінтеграцію України. “Його поведінка на здачу України Росії наскільки очевидна, що я не розумію його риторику про євроінтеграцію. Треба уже відверто й говорити про це”, - зазначив він.

На думку Ю.АНДРУХОВИЧА, вихід з цієї ситуації дуже простий: “коли у центрі міста збираються як мінімум триста тисяч громадян, які не задоволені цією ситуацією, то все ще можна змінити”. Він вважає, що позачергові парламентські вибори навряд чи врятують ситуацію. “По-перше, регіонали на них не підуть. По-друге, опозиція має напевно знати, що отримає перемогу. Зараз, доки вона роз`єднана, говорити про це важко”, - підкреслив письменник.

У свою чергу співачка Марія БУРМАКА назвала останні події небезпечними. “Останнім часом влада демонструє дуже небезпечні симптоми. Віддають усе абсолютно, не рахуючись з громадянами. Я впевнена, що навіть виборці ЯНУКОВИЧА не голосували за те, аби здавати національні інтереси. Влада це робить нахабно і швидко”, - зазначила вона.

Водночас, на її думку, громадяни навряд чи дозволять це робити далі. “Влада недооцінює просто народ. Уже почалися мітинги, народні спротиви. Якби ще опозиція об`єдналася, то нам вдалося б це зупинити”, - сказала М.БУРМАКА, додавши, що не такі вже українці зневірені, як усім здається.

Академік Мирослав ПОПОВИЧ висловив переконання, що харківські угоди засвідчили, що Україна стала сферою державних інтересів Росії. “І це ще не все. Далі візьмуться за авіапром, атомну енергетику тощо. Регіонали заявляли під час виборчої кампанії, що прийдуть і наведуть порядок. Ми бачимо ці методи наведення порядку”, - зазначив він.

М.ПОПОВИЧ впевнений, що “зараз ми маємо підтримати ініціативи опозиції і чинити спротив такій політиці влади”.

Між тим письменник Андрій КУРКОВ зазначив, що “здавати національні інтереси на російську сторону почав ще Віктор ЮЩЕНКО. Тепер пішла повна здача національних інтересів уже командою ЯНУКОВИЧА”.

Хоча, його думку, “економічна незалежність України, як це не дивно, лежить у площині кількох українських олігархів, які не зацікавлені у російських інвестиціях, але зацікавлені у дешевому російському газі”. А.КУРКОВ вважає, що події у ВР означають, що команда В.ЯНУКОВИЧА не може утримати владу і економічний порядок в країні без Росії. “Крім того, вони відчули, що не мають сильної опозиції. Бо та увесь час свариться”, - зазначив письменник, додавши, що народ мусить самоорганізуватися і реагувати на дії влади відповідно.