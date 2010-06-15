Сумська відхрестилася від звернення до Януковича про дубляж

Наталя Сумська не підписувалась під відкритим зверненням українських акторів, письменників і музикантів до Президента Віктора Януковичаіз закликом не допустити знищення українського дубляжу. Хоча серед перерахованих імен у листі стоїть її прізвище.

Актриса розповіла Gazeta.ua, що вперше почула про це звернення, коли їй почали дзвонити щодо коментарів на цю тему.

"Там хтось так негарно вчинив. Мені цікаво звісно, хто ініціював цього листа. Бо я не підписувала його і навіть не знала, про що йдеться. Тому я так прошу і написати. Що в нас уже починають маніпулювати акторами і іменами", - зазначила Сумська.

"Я не знала навіть про існування такого листа", - додала вона.

Актриса наголосила, що не бачить "проблеми у цій площині".

"Здається зараз повним ходом і вже давно іде дубляж і озвучування. І все таки негарно так", - підкреслила вона.

Сумська зауважила, що не є першим в країні майстром дубляжу.

"Там є багато людей...тобто в них доцільніше було б спитати", - зазначила вона.

"Виходить так, що не питаючи думки акторів, які навіть менше озвучують, люди намагаються їхніми іменами звертатись", - наголосила актриса, додавши, що ім'я її може ще бути у нагоді.

"Може мені доведеться звертатися з іншого приводу", - підкреслила вона.

Коментуючи ситуацію навколо українського дубляжу, Сумська зазначила, що не бачить проблем.

"Я не бачу ні з якого боку проблеми, яка б так набрякла, що треба аж писати лист президенту. Є в суспільстві багато важливіших проблем", - зауважила вона.