2 листопада о 19.00 в Києві у Міжнародному виставковому центрі та 4 листопада в Одесі в Палаці спорту відбудеться концерт легендарного хард-рок-гурту Scorpiоns в рамках прощального феєричного світового турне "GET YOUR STING AND BLACKOUT".

Квитки – 390-4990 грн.