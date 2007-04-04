Юрій Андрухович відслонив завісу своєї нової таємниці

Вихід нової книги Юрія Андруховича викликав чималий ажіотаж в українській літературній тусівці і не тільки. Той факт, що твір був довгоочікувним, підтвердила й реакція преси на цю подію. Здавалося б навіть не презентація – прес-конференція щодо виходу книги – проте представників ЗМІ зібралася повна зала. Кількістю журналістів був приємно здивований навіть керівник видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький, який за період своєї роботи побачив чимало. Також у конференс-залі було помічено «найкоронованішого» українськогописьменника Андрія Кокотюху, який, очевидно, з солідарності прийшов послухати, що ж ще такого геніального написав Андрухович.

А інтрига таки мала право на існування. Адже з часу написання останнього роману «Дванадцять обручів» пройшло декілька років, а Андрухович – ні пари з вуст. Недоброзичливці, які вже й останній роман сприйняли дещо критично, подейкували, що письменник виписався, нема, мовляв, про що більше сказати. Аж тут інтригу розпалює сам Андрухович, стверджуючи, що роман, написаний під час перебування у Берліні в 2005-2006 роках, знищив власноруч.

І зненацька – нова книга, яка, буцімто, і була причиною «смерті» попереднього роману. Та й назва у неї загадкова – «Таємниця». Жанрове визначення нового твору найрізноманітніше – це і «роман в інтерв’ю», «замість-роман», «автобіографічний діалог» та інше. Сам автор визначає «Таємницю» як книжку зі звуку, фонограму, тривалістю в 70 годин бесіди.

Жанр інтерв’ю автор вважає вітальним (з гр. vita – життя) і перспективним, а також вказує на відсутність журналістських жанрів, які у сусідній Польщі стають бестселерами, в українській літературі.

Першоваріант нової книги виникав не на папері, а на плівці диктофону. Який був незмінним супутником німецького журналіста, з яким Андрухович спілкувався 7 днів поспіль, попиваючи бренді. В аудіозаписі, який став прототипом книги, вміщено особисті спогади автора про сучасне й минуле, розповіді про роки його дитинства та юності, подорожі Європою, творчість і втрачений час, любов і смерті, вічне й швидкоплинне.

Одна з граней назви – «Таємниця» - містить загадку розмов письменника з журналістом, який з поважної причини не зміг написати цю книгу-біографію самостійно. Його не стало серед живих.

Книга вийшла друком у харківському видавництві «Фоліо», яке на прес-конференції презентувало промотур Юрія Андруховича з новою книгою «Таємниця» Україною. Офіційним початком туру, який пройде в десяти містах Сходу та Заходу України, можна вважати 4 квітня – місто Харків, батьківщина видавця. Серед інших міст, яким пощастило потрапити в 10 щасливчиків, є Дніпропетровськ, Херсон, Одеса, Острог, Рівне, Івано-Франківськ, Київ, Львів та Ужгород.

Місцем презентації вибрані зовсім різні об’єкти – починаючи з літературного музею (Херсон), до театрів, кінотеатрів і навіть арт-клубу (Одеса). У регіонах проводити презентацію письменнику допомагатимуть також письменники, добре знані в своєму регіоні – Сергій Жадан, Віктор Неборак, Тарас Прохасько, Олександр Ірванець. Окрім того презентація у деяких містах супроводжуватиметься другою частиною – музичною. Так у Львові 25 квітня слухачі матимуть змогу насолодитися спільним проектом Юрія Андруховича та гурту «Мертвий Півень» - «Пісні Мертвого Півня».

У Києві презентація відбудеться день перед тим, 24 квітня, в кінотеатрі «Кінопанорама». Тут буде представлено спільний проект під провокаційною назвою «SAMOHON» з польським гуртом «KARBIDO». Це, за визначенням самого письменника, рок-проект, який складається з 7 авторських композицій, покладених на музику, та ще двох дописаних – «Козак Ямайка» і народної пісні «Зеленая ліщинонько», яку Андрухович не просто декламує, а навіть пробує підспівувати.

У письменника уже є досвід подібної музично-поетичної співпраці – проект «Андрухоїд» у стилі вільний джаз.

Також на прес-конференції було сказано про можливість перекладу роману «Таємниця» за кордон. Андрухович розповів, що уже триває робота з польським видавництвом «Czarne» та перекладачем Міхалом Петриком, який працював також і з Сергієм Жаданом. Щодо виходу книжки в Німеччині, то ще немає укладеної угоди, хоча перекладач уже ознайомлюється з твором. Натомість сьогочасним лідером продажу серед усіх перекладених творів Андруховича в Німеччині є роман «Московіада», який виданий 10-тисячним тиражем.

Наприкінці розмови з пресою Юрій Андрухович також розповів про початок роботи над новою книгою, з якої вже написані перші сторінки. А також розповів, що у планах - ймовірне продовження «Пісень для Мертвого Півня».

Отже, довгоочікувану загадку роману Юрія Андруховича «Таємниця» - розкрито. На порядку денному ознайомлення з текстом (книжка уже в продажу в книгарнях України) та нетерпляче очікування презентації роману в своєму місті.

Євгенія КОВАЛЕВСЬКА