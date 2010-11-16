Табачник заборонив підручник, в якому йдеться про генетичні відмінності українців і росіян

Міносвіти зняло гриф "рекомендовано для вузів" з підручника Історія українського права, написаного викладачами юридичного факультету КНУ ім. Шевченка, пише видання Сегодня.

"Там є декілька речей, які викликають страх у кожної нормальної людини. Там написано про те, що росіяни і українці відрізняються в розумовому, етнічному та генетичному сенсах", - пояснив своє рішення міністр освіти Дмитро Табачник.

"Там також йдеться, що в Росії ніколи не було права. Кожен автор має право на будь-які погляди. Ми зробили єдине: відкликали з цього підручника гриф "навчальний посібник для вузів". Тобто підручник тепер не є обов`язковим, але вивчати його студенти можуть як додатковий навчальний посібник", - додав він.

Газета зазначає, що підручник підготовлений колективом авторів, і конфліктні висловлювання, про які заявив Табачник, містяться лише в деяких статтях - з історії держави і права Київської Русі, написаних доктором юридичних наук, викладачем юрфаку Олександром Шевченком.

"Це спроба дискредитувати наш факультет, представивши нас русофобами. Я пишу про антропологічні відмінності між українцями та росіянами, посилаючись на роботи російського антрополога Тетяни Алексєєвої. У російській державі завжди було заборонено правові звичаї, тому я пишу, що не було права, а був тільки закон", - заявив Шевченко.

Він також висловив здивування, чому в липні, коли Міносвіти поставило гриф "рекомендовано для вузів", ніяких проблем не виникло.

"Чомусь у липні, коли Міносвіти поставило гриф "рекомендовано для вузів", все було нормально, а коли в російських ЗМІ почали нашу роботу звинувачувати в русофобії, вони вирішили гриф відкликати", - додав він.

Нагадаємо, раніше Росія і Україна домовилися створити робочу групу з підготовки єдиного навчального посібника для вчителів історії.