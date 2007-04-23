У Спілці письменників створено Міжнародний відділ
«Слово без кордонів»
Міжнародні контакти українських письменників із зарубіжними колегами існують здавна. Нині нашим спілчанам не зчаста випадає відвідати побратимів по перу, та інколи перетинають кордон як учасники форумів, виставок, а то й на приватні запрошення. А потреба в спілкуванні з закордоном залишається.
Одним із суттєвих кроків налагодження зв’язків Спілки письменників у площині «Україна – світ» стало створення в НСПУ восени 2005 року Міжнародної асоціації письменницьких спілок «Слово без кордонів», першими учасниками якої стали білоруські колеги. Відтоді активно проводиться робота з залучення до Асоціації письменників інших країн.
Нещодавно розвиток міжнародних контактів НСПУ довірено дипломатам — 18 квітня на засіданні Ради було повідомлено про створення міжнародного відділу Спілки, який очолив Сергій Борщевський. До цього він обіймав відповідальну посаду в Міністерстві закордонних справ України.
Призначення у міжнародний відділ фахівця особливо важливе з огляду на підготовку Міжнародного форуму Асоціації «Слово без кордонів», який заплановано провести в Києві цього року.
С. Борщевський — член НСПУ, поет, перекладач, лауреат Міжнародної премії ім. Івана Кошелівця. Переклав з іспанської твори П. Неруди, Н. Гільєна, Г. Містраля, Г. Маркеса, В. Хари, Ф. Сарагоса та ін.