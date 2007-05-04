В Івано-Франківську до Дня міста визначено лауреатів літературної премії імені Івана Франка

В Івано-Франківську відбулося засідання комісії з присудження міської літературної премії імені Івана Франка. В галузі журналістики премію присудили єдиному претенденту, кореспонденту газети «Галицький кореспондент» (відповідальному секретарю ) Богдану Скаврону за серію публікацій у 2006 році.

У галузі художньої літератури з- поміж п`яти претендентів лауреатом стала Ольга Деркачова за книгу прози «Синдром підсніжника». За словами літературознавців, у своїй збірці Ольга Деркачова поєднала, з першого погляду, непоєднуване — жіночу наївність і дитячість з натуралістичними фізіологічними елементами.

Проза письменниці делікатна й водночас знервована. Втікаючи від самотності, каже пані Ольга, ліричні героїні усіх її оповідань шукають щастя і щирості в стосунках з чоловіком.

За словами авторки книги, на досягнутому не зупинятиметься. Через півроку письменниця планує видати чергову збірку оповідань.

Традиційну третю премію комісія вирішила не присуджувати нікому. Вручення премії імені Івана Франка відбудеться 6 травня під час святкування Дня міста Івано-Франківська в обласному музично-драматичному театрі ім. Івана Франка.

Премія імені Івана Франка складає 3000 гривень (чистими) або 10 мінімальних зарплат. У 2006 році ця сума складала 1500 гривень. З міського бюджету-2007 на премію імені Івана Франка виділено 7 000 гривень.

За матеріалами ЗІК