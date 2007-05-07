На Хмельниччині ”чорні археологи” знищили два скіфські кургани VI-го ст. до н. е.

Україна втрачає історичні цінності. На Хмельниччині знову руйнують пам’ятки археології. Цього разу жертвами стали два скіфські кургани, датовані VI-VII століттям до нашої ери. Їхню вартість фахівці оцінили у сотні тисяч доларів. Злочинці нічого не боялися. Протягом тижня копали серед білого дня. А місцевим мешканцям представлялись науковцями.

"Для науки це справді дуже велика шкода, тому що практично повністю знищена пам’ятка і зараз там докопувати уже майже немає чого. Поховання одне й друге, можливо, там було кілька поховань, вони знищені, речей немає, тому ми не можемо навіть точно встановити датування за тими матеріалам, які на сьогодні є", - зазначає Сергій Демидко, старший науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею.

Нині на місці стародавніх курганів зяють ями п’ятиметрової глибини. Шукачі скарбів працювали зухвало – копали серед білого дня більше тижня. Мешканці навколишніх сіл бачили чужинців та їхні машини. І були впевнені, що тут працює експедиція – саме так представлялися зловмисники.

"Здійснювалися розкопки, тому що то є великий об‘єм роботи, великий об‘єм землі діставався з цих курганів. Хоча якби громадяни були більш уважними, можна було попередити і розкрити ці злочини в більш стислі терміни", - каже Віталій Грицак, начальник обласного управління УМВС України у Хмельницькій області.

Наразі правоохоронці опитують свідків грабежу й шукають «чорних археологів». Їхні злочинні дії підпадають під дві статті Кримінального кодексу України, що загрожує вісьмома роками тюрми. Втім, неспійманих на гарячому розкрадачів могил знайти надзвичайно важко, зізнається міліція.

За матеріалами ICTV