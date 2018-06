Фільм про Чорнобиль увійшов в конкурс Берлінського фестивалю

Друга режисерська робота відомого кінодраматурга Олександра Міндадзе "У суботу" візьме участь у конкурсі 61-го Берлінського кінофестивалю, який пройде з 10 по 20 лютого.

"У суботу" - фільм про чорнобильську трагедію, повідомили в компанії-виробнику картини AR Films, що належить Олександру Роднянському. У виробництві фільму були задіяні Україна, Росія та Німеччина.

Головний герой, якого зіграв молодий актор Антон Шагін, відомий за роллю Мела в "Стилягах" Тодоровського. У фільмі він першим дізнається про те, що на атомній станції катастрофа і вагається з вибором - попередити людей про небезпеку або приховати все зі страху перед партією.

У Берліні конкуренцію Міндадзе складуть 3D-історія про колектив знаменитого хореографа Піни Бауш під назвою "Піна" (Pina), знята класиком німецького кіно Вімом Вендерсом, режисерський дебют прославленого британського актора Рейфа Файнса (Ralph Fiennes), який переспівав Шекспіра на сучасний лад в "Коріолані "(Coriolanus)," Майбутнє "(The Future) американської актриси, співачки і режисера Міранди Джулай (Miranda July), "Крик в небо" (Yelling to the Sky) - режисерський дебют американської актриси Вікторії Махоні (Victoria Mahoney), "Хто, якщо не ми" (Wer wenn nicht wir) німця Андреса Файеля (Andres Veiel), "Наш великий відчай" (Our Grand Despair) турка Сейфі Теоман (Seyfi Teoman) і "Ліпстікка" (Lipstikka) ізраїльського режисера Джонатана Сагалла ( Jonathan Sagall), де йтиметься про голокост.

Усього в програму конкурсу Берлінського кінофестивалю увійшли 22 фільми, 16 з яких будуть змагатися за його призи.

Крім того, в паралельній артхаусній програмі "Панорама" буде показано фільм Олександра Зельдовича "Мішень" (2009) за сценарієм Володимира Сорокіна - історія про Росію в 2020 році, де торжествують стабільність і процвітання, а еліта країни намагається повернути собі молодість за допомогою закинутого в горах Алтаю астрофізичного комплексу, який місцеві жителі звуть "Мішенню".

У документальній секції "Панорами" заявлений фільм німецького режисера Сиріла Туші (Cyril Tuschi) "Ходорковський" (Khodorkovsky) - невелике відео-інтерв`ю, яке екс-глава ЮКОСа дав у жовтні 2009 року, задовго до того, як став відомий вирок у його другому процесі.

Повністю програма Берлінале стане відома 1 лютого.

Режисер Олександр Міндадзе - сценарист таких знакових фільмів, як "Зупинився потяг" (1982), "Плюмбум" (1986) і "П`єса для пасажира" (1995) Вадима Абдрашитова, "Космос як передчуття" Олексія Учителя (2005). Його режисерський дебют, "Відрив" (2007), брав участь у конкурсі Венеціанського кінофестивалю.

