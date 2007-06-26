Намітився український конкурент «Гітлера» і «Опіуму»

Український фільм «Біля ріки», знятий на оновленій «Одеській кіностудії», на XXIX Московському Міжнародному кінофестивалі цілком може отримати один з головних призів. Яскравих героїнь в картині молодого режисера Єви Нейман блискуче зіграли актриси Марія Поліцеймако (грала роль матері) і Ніна Русланова (грала роль дочки).

Показ українського фільму відбувся на ММКФ 22 червня. Українська картина на цьому впливовому кінофорумі представлена вперше за роки незалежності нашої країни.

Картина бореться за головний приз в основній конкурсній програмі. Її головні конкуренти - такі гучні стрічки як «Мій фюрер» Дані Леві, «Опіум» Яноша Саса, «Незнайомка» Джузеппе Торнаторе і три російські картини.

«Біля ріки» - перша повнометражна робота українського режисера Єви Нейман - випускниці Берлінської академії кіно і телебачення. Режисер високо оцінила роботу актрис – Марії Поліцеймако і Ніни Русланової. «Поліцеймако грала геніально!» - відзначила Єва під час прес-конференції. Гра Марії Поліцеймако і Ніни Русланової в картині викликала захоплення у журі і завоювала глядацькі симпатії.

Кінокритики називають драму Нейман «нежанровим кіно» і прогнозують їй успіх на кінофестивалі і в прокаті. «Біля ріки» - тонка психологічна драма. Це історія одного дня з життя двох немолодих жінок – матері і дочки. Все життя жінки прожили під одним дахом, дійшовши до тієї життєвої грані, коли різниця у віці стає практично непомітною. Їх довге життя було наповнене сварками, пробаченнями, жертвами і любов`ю. І одного разу дві немолоді жінки відправляються в подорож до річки – вірогідно, останню в їх житті.

Продюсер стрічки - Олександр Ткаченко. Інвесторами картини виступили Міністерство культури і туризму України і український «Місто-банк».

Довідка. Московський Міжнародний кінофестиваль проходить з 21 по 30 червня. Це єдиний кінофестиваль категорії «А», що проводиться в Російській Федерації. ММКФ вперше відбувся в 1935 році за наказом Сталіна. У наступні роки фестиваль не проводився і був відновлений лише в 1959 році. Головний приз (починаючи з 1989 р.) - «Золотий Святий Георгій».

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