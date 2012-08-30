У Києві дадуть квітковий бал

З 30 серпня по 2 вересня у Київському міському Будинку природи проходитиме квітковий бал, присвячений початку навчального року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, впродовж цих днів з 12.00 до 18.00 відвідувачі побачать виставку картин із квітів та природних матеріалів, а також композиції із засушених рослин.

Під час роботи експозиції фахівці проведуть майстер-класи із флористики і текстильного колажу. Охочі матимуть змогу власноруч зробити оригінальну листівку з природних матеріалів.

На виставці можна буде дізнатися про потаємне значення кожної квітки, познайомитися з деякими легендами і переказами про квіти.

Також можна буде придбати або замовити у провідних флористів букет чи композицію до потрібної дати.