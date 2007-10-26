1 листопада українці зможуть прочитати історії про Вінні-Пуха рідною мовою

1 листопада вийде перший повний і найбільш близький до оригінального тексту український переклад книги Олександра Алана Мілна "Вінні-пух і все-все-все". Книга виходить у видавництві "Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", повідомила прес-секретар видавництва.

Над перекладом книги з англійської мови працювали член Союзу письменників, лауреат міжнародної премії ім. Юрія Долгорукого і літературній премії ім. Б. Слуцького, викладач теорії і практики перекладу в Харківському університеті Інна Мельницька, а також її учні Ігор Ільїн і Олександр Кальніченко.

Книга ілюстрована малюнками Ернеста Шепарда з першого видання "Вінні-Пуха" 1926 року.

Раніше в Україні публікувався переклад Леоніда Солонько. Проте в даній версії текст Мілна був скорочений. При перекладі авторських каламбурів Леонід Солонько нерідко орієнтувався на російський текст Бориса Заходера.

З 1 листопада новинку "Вінні-Пух та все-все-все" можна буде придбати у фірмових магазинах "Книжкового Клубу" або в інтернет-магазині - www.bookclub.ua.

Книга виходить тиражем 8000 екземплярів.