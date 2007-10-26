Секретні ватиканські документи підуть на продаж

Вчора Ватикан почав реалізацію планів з вилучення прибутків зі скарбів своїх секретних архівів. Вирішено почати з розкішного видання папської грамоти XIV століття, яка звільняє храмовників від звинувачень в єресі.

Видання "Processus Contra Templarios, або Розслідування Святого престолу в справі тамплієрів" поступило в продаж за ціною 5900 євро (4 тис. фунтів) за екземпляр. Його поміщено у футляр з м`якої шкіри і супроводжується науковими коментарями, а також перекладом латинського тексту на англійську та італійську мови і копіями сургучних печаток, які використовувалися інквізиторами. Перший екземпляр видання був дарований папі Бенедикту XVI.

Барбара Фрейл, фахівець з секретних архівів, виявила цей документ, відомий також як Шинонський список, у 2003 році. Виявилося, що його неправильно каталогували. За словами дослідника, цей документ проливає світло на долю тамплієрів.

Доктор Фрейл сказала, що з цієї грамоти випливає, що папа Климент V визнав тамплієрів винними в "тяжких гріхах", таких, як казнокрадство і статева аморальність, але не в єресі. За її словами, процедура ініціації, яка практикувалася храмовниками, під час якої належало плювати на розп`яття, була направлена на те, щоб підготувати лицарів до подібних речей у разі попадання у полон до сарацинів.

"Це важлива віха, оскільки Ватикан публікує дані документи вперше", – сказала Фрейл. Орден тамплієрів був заснований через деякий час після взяття Єрусалиму хрестоносцями, у 1119 році, як об`єднання лицарів, які захищали християнських паломників, що відправлялися на Святу землю. Храмовники накопичили земельні та грошові багатства, але після завоювання Святої землі сарацинами в кінці XIII століття орден прийшов у занепад.

Французький король Філіп IV звинуватив лицарів у єресі. Він сподівався захопити їх майно й позбавитися власних боргів. Після облави багато храмовників піддалися тортурам і були вбиті. Великий магістр ордена Жак де Молі був спалений у 1314 році.

Легенда про таємні ритуали й втрачені скарби тамплієрів впродовж довгого часу привертає конспірологів. Вона фігурує в "Коді та Вінчі": на сторінках роману відтворюється теорія про те, що лицарі були хранителями "Святого Грааля".

Фрейл вважає, що папа Климент розпустив орден тамплієрів лише для того, щоб захистити французьку Церкву від подальших утисків з боку агресивного антиклерикала Філіпа IV.

Ватикан виставив на продаж 800 екземплярів цього видання. "Це комерційне підприємство направлене на задоволення існуючого на міжнародному ринку попиту. Люди жадають ретельно з наукової точки зору підготовлених видань, які наповнені історичного й художнього значення, пройняті дійсною красою, яким суджено залишити свій слід у культурі", – сказав Фердінандо Санторо, голова видавництва Scrinium, яке має відношення до Ватикану.

Утім, монсеньор Серджіо Пагано, хранитель ватиканських секретних архівів, схоже, відчуває незручність через таку рекламу. За його словами, архівісти виконали "скромну роботу", а книги й документи слід "вивчати й читати, а не робити об`єктом помпезної реклами. Це не наш стиль". Він підкреслив, що ці документи "у жодному випадку не є сенсацією або відкриттям", оскільки значаться у каталогах Ватикану з XVII століття. Твердження, що з`явилися у пресі, що вони "реабілітовують" тамплієрів, також невірні, сказав Пагано.

Серед скарбів секретних архівів – листи Генріха VIII до Ганни Болейн, які були викрадені агентами Ватикану як доказ нелояльності короля щодо папи.

Середньовічна таємниця

Тамплієри були таємним і закритим середньовічним орденом, у завдання якого входив захист християнських паломників, що відправлялися до Єрусалиму.

Орден був заснований після першого хрестового походу французьким лицарем Гюго де Пейном.

Головна резиденція храмовників розташовувалася у будівлі мечеті Аль-акса на Храмовій горі.

Орден було офіційно розпущено в 1300-х роках.

Сучасні ордени на зразок Верховного пріората лицарів Храму не є прямими спадкоємцями стародавнього ордену, але претендують на духовну спадкоємність.

The Times (переклад Inopressa)