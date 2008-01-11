Росії не треба перейматися мовною ситуацією в Україні - МЗС

„Стурбованість” МЗС РФ мовною ситуацією в Україні є, щонайменше, некоректною”. Про це йдеться в переданій УНІАН заяві прес-служби Міністерства закордонних справ України у зв’язку з коментарем Департаменту інформації та преси МЗС РФ від 9 січня 2008 р.

Прес-служба українського зовнішньополітичного відомства у зв’язку з коментарем російської сторони щодо рішення Конституційного Суду України про дублювання українською мовою фільмів іноземного виробництва заявляє наступне.

“Протягом останніх місяців ми є свідками намагань російської сторони штучно загострити мовне питання в нашій державі. Очевидно, така кампанія має на меті дезорієнтувати міжнародну спільноту щодо реального стану справ із забезпеченням прав національних меншин у нашій державі, а також внести елемент нестабільності в міжнаціональні відносини в Україні”, - йдеться в заяві.

МЗС наголошує, що Україна повністю виконує взяті на себе зобов’язання за Європейською хартією регіональних мов та мов меншин. З боку Ради Європи не надходило зауважень щодо неналежного виконання Україною своїх зобов’язань за цією Хартією.

Прес-служба МЗС України вкотре звертає увагу на те, що об’єктом Хартії є захист мов, які знаходяться під загрозою зникнення, а не мовних прав національних меншин (в т.ч. російської), які проживають у певних регіонах держави і яким, відповідно до національного законодавства, надано всі можливості для всебічного розвитку.

Таким чином, наголошує МЗС України, рішення Конституційного Суду є логічним завершенням організаційної роботи органів державної влади, пов’язаної з введенням в дію статті 14 Закону „Про кінематографію” 1998 року. “Розвиток кінематографії України та підтримка державної мови є внутрішнім питанням нашої держави. Отже, „стурбованість” МЗС РФ мовною ситуацією в Україні є, щонайменше, некоректною”, - йдеться в заяві.

Прес-служба МЗС України наголошує, що у відповідності до статті 150 Конституції України, рішення Конституційного Суду є обов’язковими до виконання на території України, остаточними і не можуть бути оскаржені.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд ухвалив, що з 24 грудня 2007 р. всі іноземні фільми повинні дублюватися або озвучуватися тільки українською мовою. Державна служба кінематографії відтепер не має права давати дозвіл на демонстрацію фільму, якщо він не дублюється, озвучений або субтитрує українською мовою. Причому це стосується всіх фільмокопій без винятку.

Департамент інформації та друку МЗС Росіїрозкритикував таке рішення Конституційного Суду України. На думку російського МЗС, «це стало черговим підтвердженням небажання української влади повністю і сумлінно виконувати свої міжнародні зобов`язання. Такі дії в галузі кінематографії не відповідають п.4 ст. 11 Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, що передбачає заохочення властями розповсюдження кінопродукції мовами меншин».