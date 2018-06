Оголосили лауреатів «Греммі»

У Лос-Анджелесі оголосили переможців престижної премії «Греммі». Церемонія вручення «Греммі» пройшла в 50-й раз, повідомляє АР.

Премію «Греммі» як краща поп-виконавиця одержала Емі Вайнхаус, за свою композицію «Rehab». Вона ж одержала нагороду в номінаціях «Дебют року» і «Кращий поп-альбом».

У номінації «Краще чоловіче виконання поп-композиції» переміг Джастін Тімберлейк і його пісня «What Goes Around...Comes Around».

Кращою групою в цій категорії стала команда Maroon5 з піснею «Makes Me Wonder» Кращою піснею в стилі ритм-н-блюз стала композиція «No One» у виконанні Аліши Кіс.

Лауреатом премії «Греммі» у номінації «Краще сольне вокальне виконання рок-композиції» став Брюс Спрінгстін з піснею «Radio Nowhere».

Група Chemical Brothers одержала «Греммі» у категорії «Кращий танцювальний альбом» за свій диск «We Are The Nigh».

Юрій Башмет і оркестр «Солісти Москви» одержали премію за виконання творів Стравінського і Прокофьєва в номінації «Кращий виступ у складі малого ансамблю».

Кандидат у президенти США Барак Обама одержав премію «Греммі» в номінації «Кращий альбом розмовного жанру» за аудіоверсію його книги «The Audacity Of Норе: Thoughts on Reclaiming the American Dream».

Газета.ру