Раніше українці в цьому престижному літературному конкурсі не перемагали.

15-річна українська школярка Анна-Марія Баландіна та її твір Le Caricaturiste вибороли премію Deuxième Prix на міжнародному поетичному конкурсі Poésie en liberté, який проходив у Парижі.

Про це повідомляє Главком.

За результатами конкурсу в одному з найвідоміших видавництв виходить поетична збірка з віршами переможців, яку отримують усі без винятку бібліотеки Франції.

Цьогоріч однією з переможців стала українка Анна-Марія Баландіна. Дівчина навчається у французькому ліцеї імені Анни Київської у столиці.

"Для мене є честю принести Україні та ліцеєві імені Анни Київської цю перемогу. Тим більше, що раніше українці в цьому конкурсі не перемагали", - зазначила Анна-Марія.

Читайте такожБукерівську премію отримав письменник з ПАР Деймон ГелгутКонкурс проводять щороку з 1998 року серед франкомовних навчальних закладів світу. Організаторами є МОН Франції та мерія Парижа.

До складу журі конкурсу входять поети Жан-Марі Мюллер та Маттіас Вінсенот, всесвітньо відомий дослідник символізму П’єр Брюнель, співачка і переможниця Євробачення Ізабель Обре, актриси Майра Шмітт і Анн-Софі Солдаіні.

Церемонія нагородження переможців відбувається в урочистій залі засідань біля Пантеону.

Як повідомляв УНІАН, Нобелівську премію з літератури отримав письменник з Танзанії Абдулразак Гурна. Гурна отримав премію "за безкомпромісне і співчутливе проникнення у наслідки колоніалізму й долю біженців у прірві між культурами і континентами".

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Автор: Марта Гичко