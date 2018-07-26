Памела Андерсон розповіла про небезпечні часи для хорошого сексу і участь в «груповушках»

За словами актриси, постійне сидіння за комп’ютером робить сідниці чоловіка пласкими і непривабливими.

Відома голівудська актриса Памела Андерсон вказала на «епідемію» асексуальної поведінки і допустила, що в усьому винні сучасні технології і приховані фобії. Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Dazed.

За словами актриси, надмірна мастурбація і фантазії про віртуальних героїнь може призвести до справжньої залежності. Андерсон наголосила, що фізична близькість і романтичні стосунки наповнені глибокою емпатією. А от стосунки з порно і серветками – ні.

«Це небезпечні часи для хорошого сексу. Ми повинні зробити все можливе для збереження зв’язку між людьми, ми сильніші, коли ми в парах», - сказала Андерсон.

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Актриса також зізналася, що у неї був лише поганий досвід сексу втрьох. Втім, вона не засуджує тих, кому таке подобається.

«Всі мої коханці були надто ревнивими. Окрім може одного, який фантазував про спостереження за мною з іншою жінкою. Часом це звучить спокусливо. Але я надто романтична. Я не отримую насолоду від сексу без кохання і зобов’язань. Це не механіка чи показуха. Йдеться про інтимність і обмін секретами», - пояснила актриса.

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Андерсон також порадила своїм прихильникам переходити на вегетаріанську дієту, тому що вона насправді наповнена «афродизіаками». М’ясо ж, за словами актриси, робить людей нездоровими імпотентами. Також вона розкритикувала тих, хто цілими днями сидить за комп’ютером чи грає у відео ігри.

«Чоловіки із в’ялою дупою від сидіння цілими днями не привабливі. Тіло стає дуже непривабливим. Я не шанувальниця такого стилю життя, це нудно», - прокоментувала Андерсон.