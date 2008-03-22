У Японії зацвіла сакура (фото)

У Японії сьогодні офіційно оголошено про початок цвітіння сакури - знаменитого різновиду вишні, який вважається емблемою країни. Новину поспішили повідомити всі основні телеканали і радіостанції. Як зазначається, цього разу квіти розпустилися приблизно на тиждень раніше, ніж звичайно, передає радіостанція « Эхо Москвы » з посиланням на ІТАР-ТАСС.

Хоча в багатьох південних районах сакура вже розцвіла, офіційно сезон милування квітами наступає лише після того, як на спеціальних контрольних деревах у храмі Ясукуні розкриваються більш як 5 квіток. Це вважається сигналом для мільйонів японців, щоб відправлятися в парки і влаштовувати пікніки під квітучими деревами.