У Японії зацвіла сакура (фото)
11:43, 22 березня 2008Курйози
1289 0
Новину поспішили повідомити всі телеканали і радіостанції
|Фото АР
Хоча в багатьох південних районах сакура вже розцвіла, офіційно сезон милування квітами наступає лише після того, як на спеціальних контрольних деревах у храмі Ясукуні розкриваються більш як 5 квіток. Це вважається сигналом для мільйонів японців, щоб відправлятися в парки і влаштовувати пікніки під квітучими деревами.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter