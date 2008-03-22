У Японії зацвіла сакура (фото)

11:43, 22 березня 2008
Курйози
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Новину поспішили повідомити всі телеканали і радіостанції

Фото АР
У Японії сьогодні офіційно оголошено про початок цвітіння сакури - знаменитого різновиду вишні, який вважається емблемою країни. Новину поспішили повідомити всі основні телеканали і радіостанції. Як зазначається, цього разу квіти розпустилися приблизно на тиждень раніше, ніж звичайно, передає радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на ІТАР-ТАСС.

Хоча в багатьох південних районах сакура вже розцвіла, офіційно сезон милування квітами наступає лише після того, як на спеціальних контрольних деревах у храмі Ясукуні розкриваються більш як 5 квіток. Це вважається сигналом для мільйонів японців, щоб відправлятися в парки і влаштовувати пікніки під квітучими деревами.

 

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