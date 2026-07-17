ЗСУ доставили бойового робота на борту морського безпілотника: у Newsweek оприлюднили подробиці

Безпілотники на полях боїв в Україні модернізуються кожні кілька тижнів.

За даними військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на півдні України, країна вперше застосувала морський безпілотник для доставки бойового робота на територію, контрольовану Росією. Про це пише Newsweek.

У 57-секундному відеоролику, опублікованому фахівцями з безпілотників 123-ї бригади територіальної оборони України, видно, як наземний робот, встановлений на плавучій платформі, прямує до вузької берегової лінії, а потім скочується з морського безпілотника на сушу. Потім безпілотник швидко повернувся у воду, після чого інша камера показала, як робот веде вогонь по цілі вдалині.

Зазначається, що безпілотники на полях боїв в Україні модернізуються кожні кілька тижнів, і військові по всьому світу спостерігають за тим, як Росія та Україна випробовують і розгортають найсучасніші наземні, літаючі та водні безпілотники.

"Хоча українські літаючі дрони та безпілотні катери, начинені вибухівкою, добре відомі, зростаючий флот безпілотних наземних транспортних засобів Києва привертає набагато менше уваги, але відіграє дедалі важливішу роль у затяжних боях", - йдеться у статті.

І Росія, і Україна, відчуваючи тиск з боку необхідності підтримувати чисельність своїх військ після майже чотирьох з половиною років тотальної війни, можуть використовувати роботів, щоб уникнути присутності людей на лінії вогню під час різних типів місій.

Наведення на ключову російську позицію

Цікаво, що анімація у відеоролику бригади показала, що безпілотники були запущені з території, контрольованої Україною, вздовж південного узбережжя до північного краю Кінбурнської коси, розташованої на кінці однойменного півострова.

Аналітики зазначають, що російські війська використовували косу для нанесення артилерійських ударів по території, контрольованій Україною, що розташована на протилежному боці.

Ситуація на Кінбурнській косі

Росія захопила цю смугу території незабаром після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року і зберігає контроль над косою, незважаючи на українські рейди.

Українські сили, дислоковані на півдні, заявили наприкінці червня, що на Кінбурнській косі майорів український синьо-жовтий прапор після того, як українські операції змусили Росію залишити свої оборонні позиції.

Однак представник ВМС України швидко применшив значення цих коментарів, заявивши, що, хоча частину російських військ і було відкинуто, Москва не повністю покинула косу.

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