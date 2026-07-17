'Виглядатиме погано': нардеп пояснив, як Хмара може очолити Міноборони

Відповідно до закону України "Про національну безпеку України", міністром оборони має бути виключно цивільна особа.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко пояснив, які є законні варіанти призначити чинного військовослужбовця Євгенія Хмару на посаду міністра оборони. Про це він розповів в етері Радіо Свобода.

Нардеп стверджує, що перший варіант - звільнити його з військової служби, але списання за станом здоров’я було б невдалим рішенням.

"Генерала, який ще вчора керував спецпідрозділом "Альфа", списати за станом здоров’я - це буде, я думаю, виглядати досить погано", - пояснив Костенко.

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За його словами, другий варіант - змінити закон "Про національну безпеку" і дозволити призначати міністром оборони військовослужбовця. При цьому сам Костенко виступає проти такої ідеї.

На його переконання, це стане відступом від принципу цивільного контролю над Збройними силами, який закріплений у законодавстві України:

"Це буде декілька кроків назад в нашій демократії і в нашому громадському контролі".

Варто нагадати, що відповідно до закону України "Про національну безпеку України", міністром оборони має бути виключно цивільна особа. Також ця норма поширюється на першого заступника та заступників міністра.

Нові призначення в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський призначив Олександра Поклада тимчасовим виконувачем обов’язків голови СБУ. Він до цього обіймав посаду першого заступника голови Служби безпеки.

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