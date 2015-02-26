Жителі Маріуполя помітили диких оленів на вулицях міста

Очевидці повідомляють, що тварини злякано бігали по парковій зоні біля палацу Металургів і навіть вискакували на проїжджу частину, лякаючи водіїв, передає 0629.com.ua.

Також жителі міста кажуть, що за оленями ганялася зграя собак.

Крім того, видання повідомляє, що цих оленів (самця та самку) привіз до Маріуполя з Азово-Сиваського заповідника директор сартанського зоопарку Савелій Вашура.

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За його словами, він купив їх для жителя Сартани, який хотів зробити у себе у дворі міні-зоопарк. Проте рік тому олені втекли і з тих пір бігають у різних районах міста. «Вони навіть на блокпостах були», - зазначив Вашура.

Зловити оленів дуже складно, оскільки за цей рік вони зовсім здичавіли. Вашура закликав городян не вбивати тварин, зазначивши, що якщо хтось їх зуміє зловити, він готовий забрати оленів у свій зоопарк.

«Головне, щоб у них не стріляли - нехай живуть, може, десь осядуть, народять оленят», - сказав він.

Місцеві жителі зазначають, що в парку ім. Гурова оленів бачать уже досить давно, а іноді вони перебігають у парк Петровського.

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