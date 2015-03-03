В Японії знайшли острів, на якому кішок майже в 6 разів більше ніж людей

Острів Аошима славиться цілою армією котів, яких колись було завезено для боротьби з мишами, передає ТСН із посиланням на The Telegraph.

Гризуни знищували рибальські човни, завдяки яким місцеві могли займатися риболовлею. Оскільки на острові кішки стали головними мисливцями, їх популяція сильно збільшилася.

Читайте такожВчені з'ясували, чому коти люблять ховатися в коробках

На острові живе 120 кішок, тоді як людей на ньому - 22.

На острові відсутні ресторани, кафе і навіть автомобілі, тому туристів він не цікавить. Сюди з'їжджаються виключно любителі кішок.

Раніше УНІАН повідомляв, що слідом за Токіо, Віднем, Лондоном і Парижем у Женеві відкриють бар з кішками.