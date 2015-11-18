"Жахлива" історія про котів і огірки отримала своє продовження: ветеринари виступили на захист котів
Ветеринари попросили користувачів інтернету, які викладають у мережу відео з кішками, які лякаються огірків, припинити знущатися над тваринами.
Про це повідомляє National Geographic.
Опитані виданням фахівці зазначили, що у кішок немає страху перед огірками, однак тварин лякає ситуація, коли у них за спиною несподівано опиняється предмет незнайомої форми, якому не місце на підлозі.
За словами ветеринарів, подібні дії з боку власників рівносильні будь-яким іншим формам залякування, які несприятливо впливають на психіку домашніх вихованців, цитує видання Lenta.ru.
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Автор книги «Котячі почуття» (Cat Sense) Джон Бредшоу з університету Брістоля назвав таку поведінку людей «гідною презирства».
Спочатку відеопідбірку з котами, в якій тварини лякаються огірків, виклало на своїй сторінці в Facebook видання Huffington Post. За три дні, починаючи з 15 листопада, запис переглянули понад 60 мільйонів разів.
За однотипним сюжетом всіх відеороликів, огірок непомітно підкладають до тварини ззаду. Коли кішка виявляє у себе за спиною овоч, вона починає панікувати — високо підстрибує або тікає.