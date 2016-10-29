У США єнот застряг в танку Нацгвардії (відео)
09:27, 29 жовтня 2016Курйози
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Тваринку все ж вдалось звільнити із військової машини.
Автори відео зазначили, що єнот був "дуже товстим" / Korrespondent.net
У США у танку Національної гвардії застряг єнот. Відео визволення тваринки з’явилось в мережі.
Згідно із описом до ролика, єнот намагався пробратися в танк, втім застряг.
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На відео також видно, як чоловік у військовій формі намагається витягнути із пастки «дуже товстого єнота».
На щастя єнота вдалося звільнити.
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