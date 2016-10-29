У США єнот застряг в танку Нацгвардії (відео)

У США у танку Національної гвардії застряг єнот. Відео визволення тваринки з’явилось в мережі.

Згідно із описом до ролика, єнот намагався пробратися в танк, втім застряг.

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На відео також видно, як чоловік у військовій формі намагається витягнути із пастки «дуже товстого єнота».

На щастя єнота вдалося звільнити.