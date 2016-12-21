Алкоапокаліпсис у Тернополі: в місцевому супермаркеті обвалилися стелажі з алкоголем (фото)
10:41, 21 грудня 2016Курйози
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Дописувачі в соцмережах жартують, що це є антиалкогольною акцією супермаркету.
У тернопільському супермаркеті обвалилися стелажі з алкоголем / Фото з соцмереж
Про інцидент, який стався 20 грудня, повідомили очевидці в соцмережах, розмістивши фото, на яких видно, що впали стелажі з вином та горілкою.
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Як видно, частина пляшок розбилися.
У місті ця новина викликала справжній фурор - дописувачі в соцмережах жартують, що це є антиалкогольною акцією супермаркету.
Найбільше "постраждали" горілка та вино / Фото з соцмереж
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