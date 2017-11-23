Рекорд від індійської армії: 58 чоловіків вмістилися на одному мотоциклі (відео)

12:03, 23 листопада 2017
Курйози
1421

У Індії 58 чоловіків, по черзі заскакували на мотоцикл і, тримаючи за руки одне одного, проїхали понад кілометр.

Новий рекорд від індійської армії: 58 чоловіків вмістилися на одному мотоциклі. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

Читайте такожЖителі Токіо у 2016 році знайшли на вулицях більше 30 мільйонів доларів

У Індії 58 чоловіків, по черзі заскакували на мотоцикл і, тримаючи за руки одне одного, проїхали понад кілометр.

До трюку готувалися півроку - тренувалися та сиділи на дієті. Представники Книги рекордів Гіннеса запевняють, така їзда – унікальна.

Як повідомляв УНІАН, у Баварії кельнер приніс за раз 29 келихів пива і встановив світовий рекорд.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #рекорд у Індії#максимальна кількість людей на мотоциклі