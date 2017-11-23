Рекорд від індійської армії: 58 чоловіків вмістилися на одному мотоциклі (відео)
12:03, 23 листопада 2017Курйози
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У Індії 58 чоловіків, по черзі заскакували на мотоцикл і, тримаючи за руки одне одного, проїхали понад кілометр.
Новий рекорд від індійської армії: 58 чоловіків вмістилися на одному мотоциклі. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.
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У Індії 58 чоловіків, по черзі заскакували на мотоцикл і, тримаючи за руки одне одного, проїхали понад кілометр.
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