Рекорд від індійської армії: 58 чоловіків вмістилися на одному мотоциклі (відео)

Новий рекорд від індійської армії: 58 чоловіків вмістилися на одному мотоциклі. Про це повідомляється у сюжеті ТСН.

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У Індії 58 чоловіків, по черзі заскакували на мотоцикл і, тримаючи за руки одне одного, проїхали понад кілометр.

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